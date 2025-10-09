Нов мощен трус разтърси Камчатка

Автор: Труд онлайн
Земетресение с магнитуд 6.0 по скалата на Рихтер е станало в Камчатка, Русия. Това показва справка на сайта на Европейския средиземноморски сеизмологичен център (EMSC).
An #earthquake measuring 6.0 on the Richter scale struck off the coast of #Kamchatka at 16:28 Moscow time. The focus was at a depth of 62 km. The epicenter was located 124 km from the village of Ozerny.— Alex Terry (@AlexTerry17482) October 9, 2025
❗What's happening in Kamchatkahttps://t.co/65QWNSwpZ9 pic.twitter.com/CnKx3xeLLF
Трусът е регистриран на 118 км от Озерновски, Русия, на 156 км източно-североизточно от Петропавловск-Камчатски, на дълбочина от 70 км.