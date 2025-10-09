Нов мощен трус разтърси Камчатка

Снимка: EMSC

Земетресение с магнитуд 6.0 по скалата на Рихтер е станало в Камчатка, Русия. Това показва справка на сайта на Европейския средиземноморски сеизмологичен център (EMSC).

Трусът е регистриран на 118 км от Озерновски, Русия, на 156 км източно-североизточно от Петропавловск-Камчатски, на дълбочина от 70 км.

