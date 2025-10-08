Русия атакува родния град на Зеленски с десетки дронове (ВИДЕО)

Руските сили атакуваха Кривой Рог в Днепропетровска област, родния град на президента Володимир Зеленски, с десетки дронове "Шахед" през нощта, причинявайки наранявания и щети на инфраструктурата, предава Kyiv Post

Кметът на Кривой Рог Александър Вилкул първоначално съобщи в своя Telegram канал, че 30 дрона "Шахед" са се насочили към града. Украинските военновъздушни сили също потвърдиха, че няколко групи безпилотни летателни апарати (БпЛА) напредват в същата посока.

По-късно местни Telegram канали и кореспонденти на Suspilne съобщиха за множество експлозии в града.

"През нощта врагът атакува Кривой Рог с ракети "Шахед" и управляеми бомби (КАБ). Противовъздушната отбрана беше активна и общо 29 атакуващи безпилотни летателни апарата бяха свалени над региона", казва Вилкул в 7:38 ч. сутринта местно време.

Той потвърди удари в област Кривой Рог, включително в общностите Зеленодолск и Новопиле, които доведоха до масовите щети на инфраструктурата.

"Пожари избухнаха, но бяха потушени. Двама души - жена и мъж - бяха ранени и откарани в болница в Кривой Рог. Състоянито им се наблюдава", добави той.

Всички обществени услуги, болници и транспорт в града работят нормално, пише Вилкул.

Той съобщава също, че Русия е обстреляла Никопол и Марганец с артилерия, РСЗО (Реактивни системи за залпов огън) и FPV дронове. Трима души - 18-годишна жена и двама мъже на 26 и 45 години - са ранени.

Основните удари били насочени към Нижин, Прилуки и семеновската общност.

Според Общинския съвет на Нижин, Русия е насочила 12 дрона "Шахед" към товарен влак в участъка Носивка-Нижин. Атаката е повредила железопътната линия, временно спирайки движението на влаковете към Киев - в момента влаковете се движат само до гара Носивка.

В Прилуки дрон "Шахед" удари нефтен склад, предизвиквайки пожар, а друг удари административната сграда в Семеновка. В Нижин железопътните съоръжения и енергийните обекти претърпяха удари, причинявайки множество пожари.

Съобщено е, че руски дронове са атакували и пожарната служба в Семеновка.

В Сумска област руски дрон удари частен дом, ранявайки семейство, включително 4-годишно момиче, което е в критично състояние.

Според ръководителя на ОВА (Областна военна администрация) в Суми, Олег Григоров, детето, майка му и баба му са приети в болница.

Момичето е получило тежки изгаряния и лекарите се борят за живота й. Властите обмислят преместването й в болница "Охматдит" в Киев.

Полицията съобщава, че в региона са повредени десетки обекти на гражданската инфраструктура. В град Суми са разрушени три жилищни сгради, бензиностанция, автокъщи и тролейбуси. В други общности са пострадали най-малко седем частни и три жилищни сгради.

