Ето защо Русия не се страхува от американските ракети „Томахоук“ в Украйна

Въпреки блъфирането си по отношение на Украйна, Тръмп няма истинско желание за война - и Путин разбира тази реалност.

Измина почти една година от деня, в който тогавашният кандидат Доналд Тръмп заяви пред възторжени слушатели в цялата страна, че ще постигне решение за прекратяване на войната в Украйна „в първия ден“. В други моменти по време на оспорвания цикъл на президентските избори през 2024 г. Тръмп се тюхкаше, че войната в Украйна никога нямаше да се случи, ако той беше президент през февруари 2022 г., когато руснаците нахлуха в Украйна, пише The National Interest.

И само за една година, откакто положи клетва, Тръмп премина от омаловажаване на военната позиция на Украйна в продължаващата война с Русия - като се прочу с твърдението си към украинския президент Володимир Зеленски, че „[н]е разполага с картите“ за продължаване на войната - към твърдение, че вместо това Украйна може да си върне цялата загубена територия. Всъщност Тръмп направи поредица от странни изказвания, които представляват на пръв поглед значителен обрат в дългогодишния му ангажимент за мир с Русия във връзка с войната в Украйна.

В поредица от дипломатически удари Тръмп обяви в кратък срок, че разрешава американското разузнаване да бъде използвано за подпомагане на Украйна в насочването на чувствителни руски енергийни обекти в Русия. След това, в резултат на това, което изглеждаше като поредица от руски нахлувания във въздушното пространство на НАТО, Тръмп постанови, че европейските членове на НАТО трябва да свалят следващия руски военен самолет, който се осмели да наруши въздушното им пространство.

Като завършек на очевидната промяна на мнението на Тръмп, 47-ият президент намекна, че може да изпрати прехвалените американски крилати ракети „Томахоук“ в Украйна, за да може тези оръжия да се използват за по-ефективно поразяване на цели в Русия.

Съмнително е, че Тръмп наистина се интересува от разширяване на и без това експанзивната (и скъпа) война в Украйна отвъд това, до което тя вече е разширена. Всъщност някои експерти, дори тези, които подкрепят увеличаването на американската военна помощ за Украйна, признаха пред Ройтерс, че шансовете Тръмп действително да изпрати „Томахоук“ в Украйна са малки. Причините за това са различни, отчасти защото въпреки всичко, което Тръмп може да каже публично, от негова страна няма голям апетит да се откаже от предишната си позиция за постигане на мир в Украйна и възстановяване на отношенията с Русия.

Тръмп иска да принуди Путин да седне на масата - но вероятно не може

Има някои доказателства, които дори подсказват, че всички тези риторични изблици на Тръмп са породени от разбираемо разочарование от ледените темпове, с които протичат мирните преговори между Украйна и Русия. Осъзнавайки, че Зеленски е негъвкав и че докато Русия продължава да печели войната, Владимир Путин не се интересува от реални преговори, Тръмп се опитва да придобие лостове за влияние.

Човек, който си въобразява, че е главен търговец, който (уж) е написал „Изкуството на сделката“ и който е спечелил много пари в безкомпромисния свят на недвижимите имоти в Манхатън, Тръмп е наясно с важността на влиянието. В момента той не разполага с него - и иска да го получи. И Тръмп със сигурност не иска да изпраща повече оборудване и пари в черната дупка, която е Украйна. Но той смята, че като заплашва да го направи, с ясен обрат на предишната си позиция, ще подтикне Путин към по-примирителна позиция.

Но това няма да стане. Путин, който е стратег по професионална и академична подготовка, разбира много по-добре условията на място, отколкото западните му съперници. Всъщност, колкото повече Тръмп блъфира, без да има значителен начин да го подкрепи, толкова по-малко склонен ще бъде Кремъл да се страхува от всяка следваща заплаха. А най-празната заплаха, която Тръмп е отправял досега в рамките на стремежа си за по-голямо влияние върху Русия, е намекът, че ще предаде американските крилати ракети „Томахоук“ на Украйна.

Всеки военен анализатор, било то във Вашингтон, Киев или Москва, знае колко нелепо е това твърдение.

Като начало, Украйна просто не разполага със системите за изстрелване, необходими за тези оръжия. Томахоук се изстрелват предимно от военни кораби и подводници, принадлежащи на военноморските сили на САЩ. Те се изстрелват и от бомбардировачи B-52 Stratofortress на американските военновъздушни сили - нито един от тях Украйна не притежава и дори не би могла лесно да интегрира в своята шведска маса от модерно оборудване на НАТО и преоборудване от съветската епоха.

Може ли Украйна да адаптира „Томахоук“ за наземна употреба? Вероятно, при достатъчно време и усилия; украинците вече са пригодили други оръжия за алтернативни роли. Но адаптирането на наземни системи (като съществуващата Aegis Ashore в Полша) вероятно ще изисква значителни промени, обучение и пряко участие на американски персонал. Това не само би отнело твърде много време, но и би струвало на Украйна много средства. Съществува и опасността Москва да го възприеме като сериозна ескалация - което от своя страна би предизвикало остър и директен отговор срещу НАТО. Парадоксално, но в крайна сметка именно на такъв удар се надяват Зеленски и мнозина в Брюксел, за да се позоват на член 5 от Северноатлантическия договор и да принудят Тръмп да ангажира по-пълноценно американските сили в борбата с Украйна.

Що се отнася до темата за ескалацията, ракетите разчитат на контролирани от САЩ данни за насочване и GPS - което означава, че Украйна не би могла да ги използва без одобрението на Пентагона. Какво ще направи Кремъл по този въпрос?

След това има и важния въпрос за логистиката. Съединените щати разполагат с много ограничени запаси от „Томахоук“, които са приоритизирани за потенциални конфликти в Близкия изток и Венецуела - и в двата случая се очаква да се стигне до кинетични действия в близко бъдеще. Изчерпването на този ограничен запас за безсрочен и експанзивен ангажимент в Украйна би отслабило готовността на САЩ.

Тъй като производството на тези ракети нараства бавно - в най-добрия случай се произвеждат стотици на година - просто няма реалистичен начин американците някога да произведат достатъчно количество крилати ракети „Томахоук“, за да задоволят както собствените си национални стратегически нужди, така и безкрайното търсене от страна на Украйна.

Москва категорично заяви, че разглежда „Томахоук“ за Украйна като „червена линия“, предупреждавайки, че ще я приравни към пряка намеса на САЩ - което може да доведе до значително повишаване на „стълбицата на ескалацията“, приближавайки света с едно стъпало към ядрения Армагедон. Разбира се, Русия и преди е поставяла други „червени линии“ и не е предприемала нищо, когато те са били пресичани. Но Тръмп няма основателна причина да изпробва късмета си.

Тръмп вероятно няма да последва заплахата с „Томахоук“

Във всеки случай историята на поведението на Тръмп в такива ситуации показва модел на смели изявления за въздействие без значителни последващи действия. Ето защо политическите му опоненти от Демократическата партия са го нарекли „TACO“ (Trump Always Chickens Out); идеята е, че когато картите са свалени, действията на Тръмп рядко отговарят на хвалбите му.

Макар че това прозвище в повечето случаи е несправедливо, остава фактът, че независимо дали става въпрос за търговската война срещу Китай - от която Тръмп се опитва да се измъкне на всяка цена - или за предишните му заплахи през първия мандат срещу Северна Корея, Тръмп няма реално желание за война. Путин разбира тази реалност. За Тръмп би било по-добре просто да не казва нищо и да намали подкрепата на САЩ за Украйна - за да може да се съсредоточи върху осигуряването на сигурността на Западното полукълбо и завършването на националния противоракетен щит „Златен купол“.

Брандън Уейхарт е старши редактор по въпросите на националната сигурност в The National Interest.