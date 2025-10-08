Новата стратегия на Русия за удари с дронове и ракети

Подобренията в ракетите съвпадат с подобни подобрения в руските дронове Shahed

Стратегическите удари с дронове и ракети са от централно значение както за руските, така и за украинските бойни планове, макар че всяка от страните ги използва по различен начин. През последните три месеца Украйна унищожи редица военни цели и нефтопреработвателни заводи в дълбоката част на Русия, използвайки прецизни удари с дронове. Русия, от друга страна, разчита на брутален подход, като изстрелва голям брой дронове и ракети, за да преодолее украинската противовъздушна отбрана. Този метод е постигнал ограничен успех, тъй като Украйна като цяло е успяла да противодейства на такива атаки. Въпреки това, мащабната атака на 2 октомври показва, че Русия е усъвършенствала тактиката и технологията си, което позволява на повече от нейните дронове и ракети да проникнат през украинската отбрана, пише Forbes.

През нощта на 2 октомври руските сили предприеха една от най-големите си координирани атаки срещу Украйна от месеци насам. Те изстреляха 7 балистични ракети „Искандер-М“, 21 крилати ракети „Искандер-К“, 7 крилати ракети „Х-59/69“, изстрелвани от въздуха, и приблизително 381 дрона от различни региони, включително Курск, Брянск, Орел, Ростов, Смоленск и Краснодар. Украинските въздушни сили съобщиха, че са пресекли 303 дрона, 12 крилати ракети и пет управляеми ракети. Въпреки това 78 дрона и 18 ракети, включително и седемте балистични ракети „Искандер-М“, удариха 15 цели в цялата страна.

Тези атаки изглежда са насочени към критична енергийна инфраструктура и са част от по-широк план за парализиране на енергийната мрежа на Украйна преди зимата.

Русия е комбинирала ракети с дронове в миналите си обстрели, но повечето от последните ѝ удари са разчитали почти изцяло на дронове, като са включвали само няколко ракети. Анализ на Института за изследване на войната показва, че през септември руските сили са съхранявали балистични и крилати ракети, за да могат да проведат няколко мащабни удара в определени дни. През този месец Русия изстреля около 6900 дрона, но проведе само четири нощни атаки с повече от десет ракети. От края на август Русия е провела по една голяма атака с около четиридесет ракети на всеки две седмици. Тази тенденция предполага преминаване към по-малко, но по-големи координирани атаки, които комбинират ракети и дронове, за да преодолеят украинската противовъздушна отбрана. Тези атаки са придружени от по-малки атаки с дронове, които се провеждат почти всяка нощ. Като съхранява ракети в продължение на седмици и след това ги изстрелва заедно със стотици дронове, Русия претоварва украинската отбрана, увеличава вероятността от успешни удари и принуждава Украйна да изразходва ценни противоракетни ракети.

Руски подобрения в ракетната технология

В допълнение към приемането на нови стратегии, Русия е подобрила както балистичните си, така и крилатите си ракетни системи, за да ги направи по-трудни за прихващане. Балистичната ракета „Искандер-М“ вече носи радарни примамки, които затрудняват проследяването ѝ от украинските радари. Според някои информации, тези ракети могат да променят траекторията си в последната фаза на полета, което намалява ефективността на системите за противовъздушна отбрана. Крилатата ракета „Искандер-К“ е подобрена с по-надеждни взриватели, навигационни системи против заглушаване и модернизирани бойни глави, за да се гарантира детонация при удара. Макар да няма съобщения за модернизация на крилатата ракета „Х-59“, използвана в удара, нейният по-нов вариант „Х-69“, който също беше използван в неотдавнашния удар, е проектиран за по-голяма стелт способност и маневреност.

Тези подобрения се отнасят и за хиперзвуковия арсенал на Русия, включително „Кинжал“ и „Циркон“. „Кинжал“, ракета, изстрелвана от въздуха, произлизаща от системата „Искандер“, се използва от началото на войната, но се сблъсква с проблеми с ниска точност. По-новите версии изглеждат по-прецизни и могат да маневрират при хиперзвукови скорости, което ги прави много по-трудни за прихващане. Някои от подобрените възможности на Искандер-М и Искандер-К вероятно се възползват от тези подобрения. Зиркон, ракета, изстрелвана от кораб, добавя още едно измерение към способността на Русия за удари на дълги разстояния. Това хиперзвуково оръжие беше въведено през 2024 г., макар че употребата му остава ограничена.

Тези подобрени системи сега представляват предизвикателство за украинската противовъздушна отбрана.

Руски подобрения в технологията на дроновете

Подобренията в ракетите съвпадат с подобни подобрения в руските дронове Shahed. Най-новите версии на Shahed-136, известни в Русия като Geran-2, сега се използват заедно с дронове-примамки, наречени Gerberas. Shahed разполагат и с подобрена електроника и системи за контрол на полета, които подобряват навигацията и ги правят по-устойчиви на смущения. Украински доклади сочат, че по време на последните удари дроновете са коригирали траекторията си на полет, докато се приближават към целите си, вероятно чрез ограничена изкуствена интелигентност или човешки контрол. Тази непредсказуемост, комбинирана с подсилени корпуси и преместени резервоари за гориво, им позволява да поемат повече щети и да останат във въздуха дори след като са били ударени.

Тези подобрения дадоха забележими резултати. По-рано тази година Украйна сваляше или заглушаваше почти всички приближаващи се Shahed. Украинското заглушаване често караше много от дроновете да се отклоняват от курса си, а останалите бяха сваляни от системи за противовъздушна отбрана, дронове прехватчици, хеликоптери или наземни екипажи. Въпреки това, по време на обстрела на 2 октомври около една четвърт от Shahed достигнаха целите си, което е значително увеличение в сравнение с предишните месеци.

Вероятни реакции на Украйна към новата руска стратегия

Многослойната мрежа за противовъздушна отбрана на Украйна остава гъвкава, което й позволява да реагира бързо на промени в руските тактики и технологии. Инженерите ще модернизират съществуващите системи, за да проследяват по-добре непредвидимите траектории на полета, а мобилните огневи единици се оборудват с по-бързи системи за насочване и подобрена радарна интеграция. Междувременно Украйна разширява и флота си от прехващащи дронове, които могат да преследват и унищожават приближаващи се заплахи, преди да достигнат целите си. Тези модернизации трябва да намалят ефективността на руските удари, въпреки че някои ракети и дронове вероятно все пак ще успеят да проникнат, особено модернизираните балистични ракети.

Основната уязвимост на Русия е в производствения й капацитет. Способността й да произвежда модерни крилати и балистични ракети остава ограничена, което я принуждава да съхранява оръжия за големи, но редки атаки. Всеки голям удар изразходва ресурси, които не могат лесно да бъдат заместени, особено при настоящите ембарго. Украйна вече разполага с възможности за дълбоки удари, които могат да достигнат фабриките, летищата и логистичните центрове, използвани за производството на тези оръжия. Насочването към тази инфраструктура може да ограничи способността на Русия да поддържа високоинтензивни атаки и в крайна сметка да облекчи натиска върху противовъздушната отбрана на Украйна.

Засега Русия има важно предимство. Нейната комбинирана стратегия с ракети и дронове изглежда работи по предназначение, разтягайки отбраната на Украйна, докато нанася удари по критичната инфраструктура.