Преработката на петрол в Русия спаднала с 10% заради украинските атаки

Украинската кампания за атаките с дронове срещу руски петролни рафинерии е довела до намаляване на преработката на суров петрол и до рязко увеличение на износа на тази суровина от Русия, съобщава Bloomberg.

Украйна предприе най-малко 28 подобни атаки от началото на август. За сравнение, общо 21 удара са осъществени през първите седем месеца на годината.

През октомври обемите на преработка на петрол в руските рафинерии са паднали до 4,86 ​​милиона барела на ден - спад от 484 000 барела, или почти 10%, в сравнение с юли, съобщава изданието, позовавайки се на данни от анализатори на OilX.

Компаниите са намалили производството с 5% в сравнение с октомври миналата година и с 14% (794 000 барела на ден), в сравнение със същия месец на предвоенната 2021 г.

Серия от украински атаки засегна една трета от руските рафинерии, отбелязва Bloomberg. През октомври бяха атакувани предприятията „Антипински“ в Тюменска област, „Славнефт-ЯНОС“ в Ярославъл, рафинерията „Туапсе“ на „Роснефт“, „Орскнефтеоргсинтез“ в Оренбургска област и „Кинеф“ в Ленинградска област. Пожар принуди последната да затвори основната си инсталация за първично рафиниране на петрол, която осигуряваше 40% от капацитета ѝ.

През септември удари с дронове затвориха напълно или частично поне четири рафинерии. Сред тях са „Новокуйбишевск“, газопреработвателният завод „Астрахан“ на „Газпром“ и нефтената рафинерия „Рязан“ на „Роснефт“, една от петте най-големи в страната и основен доставчик за Московска област.

Резултатът беше недостиг на бензин, който обхвана региони от Камчатка до Централна Русия, принуждавайки властите в някои региони да наложат ограничения върху продажбите на гориво на клиент. За да смекчи кризата, правителството забрани износа на бензин и дизелово гориво и, според „Комерсант“, се готви да започне внос на бензин от Китай, Сингапур и Южна Корея.

Обикновените руснаци изглежда усещат въздействието на атаките - видеоклипове показват дълги опашки на бензиностанциите, допълва BBC. Някои търговци са преустановили дейността си, за да „изчакат кризата“, вместо да работят на загуба, каза един от тях пред руски медии.