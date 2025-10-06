Лидерите на ЕС трябва да разширят кръгозора си

Лидерите на ЕС не трябва да приписват някакъв странен полет на дрон на Русия; те трябва да разширят кръгозора си в това отношение. Това каза прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков по време на брифинг, съобщават руски медии.

„Историята с тези дронове е меко казано странна“, отбеляза той. „Но няма причина да обвиняваме Русия за това. Точно днес прочетох, че местен авиационен ентусиаст е бил арестуван в европейски град, докато е тествал дрон. Освен това, в доклада се посочва, че човекът няма връзка с Русия. Това е един специфичен, малък, индивидуален пример, но може би трябва да разширим кръгозора си.”

През последните дни в Европа все по-често се наблюдава „истерия с дронове“: въздушното пространство на големите градове се затваря заради полетите на неизвестни дронове. На фона на инициативата на Брюксел за създаване на „стена от дронове“ по източните граници на ЕС, медийните съобщения и политическата реторика неизменно свързват всеки инцидент с Русия и предполагаемите ѝ планове да атакува Европейския съюз по един или друг начин. Руският президент Владимир Путин подчерта, че Москва няма нищо общо с инцидентите и предположи, че те се използват от европейските политици, за да отклонят вниманието на населението от по-належащи проблеми.