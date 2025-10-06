Как нова ракетна модернизация направи руските изтребители МиГ-31И почти невъзможни за спиране

МиГ-31И за първи път влезе в експлоатация през 2022 г.

Руските изтребители МиГ-31И претърпяха модернизация на своите балистични ракети „Кинжал“ с въздушно изстрелване, за да подобрят проникващите си способности срещу съвременни системи за противовъздушна отбрана, като украински и западни представители, цитирани от Financial Times, отбелязват, че това е оказало много значително влияние върху тяхната ефективност. Ракетите вече могат да следват нормална дъга, преди или да се насочат към стръмно пикиране, или да изпълнят маневри, за да „объркат и избегнат“ украинските системи за противовъздушна отбрана, като скорошни удари срещу украински дронове са индикация за това. Подобни подобрения са приложени и към наземния вариант на „Кинжал“ - балистичната ракета 9К720, изстрелвана от системи „Искандер-М“. Един бивш украински служител подчерта, че подобрението в маневреността е „промяна на играта за Русия“, като изтъкна, че макар руските ударни способности да са се подобрили, доставките на нови системи Patriot и свързаните с тях ракети са изостанали от графика, пише Military Watch Magazine.

МиГ-31И за първи път влезе в експлоатация през 2022 г. като подобрен вариант на МиГ-31К и освен носенето на балистични ракети, е способен и да изстрелва противосателитни ракети. Самолетът продължава да се модернизира постепенно оттогава, като през 2023 г. е добавена нова възможност за изстрелване на ракети по време на полет. На самолета е приписана първата победа над система за противовъздушна отбрана Patriot през май 2023 г., като оттогава е потвърдено чрез видеозаписи, че системите „Искандер-М“ са унищожили части от украинските системи Patriot многократно по време на боеве по фронтовата линия. Данните, публикувани от украинските ВВС, показват, че процентът на прихващане на руски балистични ракети, използващи системи Patriot, е спаднал до едва 6 процента през септември, което се дължи пряко на подобренията, направени в системите „Кинжал“ и „Искандер-М“.

Украйна споделя данни за бойните характеристики на системата Patriot с Пентагона и с фирми, участващи в производството ѝ. Официални лица отбелязват, че въпреки че се полагат усилия за подобряване на производителността на системата за противовъздушна отбрана, те често изостават от подобренията, направени в офанзивните способности на Русия. Невъзможността за надеждно прихващане на руски ракетни атаки е широко повдигната от украински и западни източници, като неназован украински служител информира WSJ през юли, че балистичните ракети са демонстрирали по-високи нива на маневреност, което им позволява да избягват не само прихващане, но и откриване.