Руският президент Владимир Путин предупреди, че евентуални доставки на крилати ракети "Томахоук" на Украйна ще доведе до „унищожаване на положителните тенденции в отношенията между Русия и Съединените щати“

„Току-що споменахте президента на САЩ. Там имаше въпроси относно проблемите, свързани с доставката на нови оръжейни системи, включително системи с голям обсег и висока точност, „Томахоук“ и т.н. Казах, че това ще разруши нашите отношения, поне очертаващата се положителна тенденция в тези отношения“, каза Путин в интервю с журналиста Павел Зарубин за предаването „Москва. Кремъл. Путин“, което се излъчва по телевизионния канал „Россия-1“ (ВГТРК).

„Казвам това, което мисля. Но как ще се развият нещата там, зависи не само от нас и не само от мен“, каза Путин.

Западната преса съобщи, че по време на закрита среща с Тръмп в кулоарите на Общото събрание на ООН в Ню Йорк, украинският президент Володимир Зеленски го е помолил да прехвърли ракети „Томахоук“ на Киев.

В интервю за Axios, Зеленски каза, че е поискал от президента на САЩ „нова оръжейна система“, за да принуди Путин да преговаря. Според украинския президент, Тръмп е отговорил: „Ще работим по въпроса.“

Пресата съобщи, че САЩ обмислят доставката на Киев на ракети „Томахоук“, които имат обсег от 2500 км, достатъчен за удар по Москва.

Освен това, американските медии съобщиха, че правителството на САЩ е решило да предостави на Украйна разузнавателна информация за удари по-далечни разстояния срещу енергийната инфраструктура в Русия.