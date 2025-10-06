Унищожени са също 39 контролни поста за дронове

Военнослужещи от групировката сили „Запад“ унищожиха бронетранспортьор „Буцефал“, седем минохвъргачки и британска гаубица L119, принадлежащи на украинските въоръжени сили, през последните 24 часа, казаха от руското Министерство на отбраната, цитирани от руски медии.

„В течение на деня врагът загуби до 225 военнослужещи, бронетранспортьор Brucephalus, бронирана машина Cougar, 15 превозни средства, гаубица L119 британско производство и седем минохвъргачки. Екипи за противовъздушна отбрана и мобилни огневи групи свалиха 23 безпилотни летателни апарата и 18 тежки бойни квадрокоптера“, каза Иван Бигма, ръководител на пресцентъра на групировката.

Също така, според неговата информация, са открити и унищожени 39 центъра за управление на безпилотни летателни апарати, 5 станции за електронна война, 7 терминала за сателитна комуникация Starlink и 4 вражески полеви склада за боеприпаси.