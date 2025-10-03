МО на Русия: Су-34 унищожи струпване на украинска бронирана техника

Още по темата: МО на Русия: FPV дронове унищожиха транспортни роботизирани системи на ВСУ 02.10.2025 15:57

Свръхзвуков изтребител-бомбардировач Су-34 унищожи струпване на личен състав и бронирана техника от украинските въоръжени сили с бомби, оборудвани с универсален модул за планиране и корекция. Това казаха от руското Министерство на отбраната, цитирани от руски медии.

„Екипажът на многоцелеви свръхзвуков изтребител-бомбардировач Су-34 от Въздушно-космическите сили нанесе удар по струпване на личен състав и бронирана техника от украинските въоръжени сили в зоната на отговорност на Южната групировка войски. След получаване на разузнавателно потвърждение за унищожаването на целта, екипажът благополучно се върна на летището си“, заявиха от ведомството.

Те уточниха, че ударът е извършен по зададени координати с помощта на авиобомби с универсален модул за планиране и корекция.