„Орешник“ е първият клас балистична ракета със среден обсег

Видеоклип, публикуван от беларуските държавни медии, разкрива модел на руската балистична ракета със среден обсег „Орешник“, чийто външен вид е бил неизвестен досега. Появявайки се на бюрото на беларуския президент Александър Лукашенко, голяма пускова установка изглежда е монтирана на беларуско шаси MZKT-79291 с 12-колесна конфигурация, пише Military Watch Magazine.

„Орешник“ е първият клас балистична ракета със среден обсег, разработена от Русия от съветската епоха, и е изстреляна за първи път в бой на 21 ноември срещу украински цели, когато съществуването на програмата е обявено за първи път на света. На 23 юни руският президент Владимир Путин потвърди , че серийното производство е започнало и че ракетата се е представила добре в бойните изпитания. Преди въвеждането на ракетата на въоръжение, способността на Русия да нанася тактически удари земя-земя срещу цели на средни или междинни разстояния оставаше силно ограничена, като цели в Западна Европа, Аляска и Гуам бяха недостъпни.

👀🇷🇺🇧🇾 Allegedly, a model of Russian Oreshnik intermediate-range ballistic missile (IRBM) launcher on the desk in Alexander Lukashenko's cabinet.



Would be the most substantial clue thus far of how the Oreshnik TEL might actually look. pic.twitter.com/xrOKE6Obr2 — Status-6 (Military & Conflict News) (@Archer83Able) September 30, 2025

След като новият клас ракети влезе в експлоатация, се очаква разполагането на територията на единствения европейски съюзник на Русия - Беларус, да бъде приоритетно, като секретарят на Съвета за сигурност на Русия Александър Волфович потвърди на 29 май, че такова разполагане ще започне преди края на годината. Конвенционално въоръжени варианти могат да бъдат изнесени за оборудване на беларуските въоръжени сили, докато ядрените варианти се очаква да попаднат под контрола на Беларус по време на война, като част от споразумението за споделяне на ядрени оръжия между двете страни, подписано през 2023 г.

Комбинацията от обхват, прецизност и усъвършенствани проникващи способности на „Орешник“ предизвика сериозни опасения в голяма част от западния свят. Руският посланик в Обединеното кралство Андрей Келин заяви малко след първото бойно изстрелване на ракетата, че тя е оказала значително влияние върху британската политика спрямо Москва, принуждавайки Лондон да предприеме по-предпазлив подход към подкрепата на украинските дълбоки удари срещу руски цели. Способността на тактическите балистични ракети с по-голям обсег да играят централна роля при определянето на изхода на конфликт беше демонстрирана през юни по време на ирано-израелските военни действия, чийто резултат може би е увеличил допълнително възприеманата важност на програмата „Орешник“.