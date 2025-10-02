Оператори на дронове за атака FPV от Южната група войски унищожиха наземни транспортни роботизирани системи, склад за боеприпаси и бронирана бойна машина на украинските въоръжени сили в Константиновския сектор. Това казаха от руското Министерство на отбраната, цитирани от руски медии.

„В Донецката народна република, в сектора Константиновка, близо до язовир Клебан-Бик, оператори на безпилотни летателни апарати от Южната група войски откриха и унищожиха два наземни транспортни роботизирани комплекса на украинските въоръжени сили, които противникът използваше за снабдяване на личен състав по линията на съприкосновение. И двата обекта бяха унищожени с помощта на FPV атакуващи дронове от Южната група войски“, съобщиха от ведомството.

Също така, в района на село Степановка, склад за боеприпаси на украинските въоръжени сили е унищожен чрез прецизно пускане на боеприпаси от малък хеликоптер.

Министерството на отбраната съобщи също за унищожаването на център за управление на дронове и стартова площадка на украинските въоръжени сили, които са координирали и контролирали безпилотните летателни апарати. Целта е била елиминирана от разпоредба на 152-мм оръдие Мста-Б от 71-ва дивизия.