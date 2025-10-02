Русия е модернизирала ракетите си, за да заобиколи украинските противоракетни системи Patriot

Ракетите сега следват типична траектория

Според украински и западни официални лица, месеците на опустошителни руски въздушни атаки сочат, че Москва е успяла да модифицира ракетите си, за да избегне украинските противоракетни системи, пише Financial Times.

Бомбардировките, насочени срещу украински производители на дронове това лято, са ярък пример за усъвършенстването на руските балистични ракети, за да се преодолеят по-лесно американските противоракетни системи Patriot, заявиха настоящи и бивши украински и западни официални лица пред изданието.

Русия вероятно е модифицирала мобилната си система „Искандер-М“, която изстрелва ракети с приблизителен обсег до 500 км, както и въздушно изстрелваните балистични ракети „Кинжал“, които могат да летят до 480 км, добавиха те.

Ракетите сега следват типична траектория, преди да се отклонят и да се гмурнат в стръмно терминално пикиране или да изпълнят маневри, които „объркват и избягват“ прехващачите Patriot.

Това е „промяна в играта за Русия“, заяви един бивш украински служител. Тъй като Киев се бори и с по-бавни доставки на прехващачи за противовъздушна отбрана от САЩ, ракетната кампания унищожи ключови военни съоръжения и критична инфраструктура преди зимата.

Процентът на прехващане на балистични ракети в Украйна се подобри през лятото, достигайки 37% през август, но спадна до 6% през септември, въпреки по-малкото изстрелвания, според публични данни на украинските въздушни сили, събрани от базирания в Лондон Център за информационна устойчивост и анализирани от Financial Times.

В сряда украинските въздушни сили съобщиха, че и четирите ракети „Искандер-М“, изстреляни през нощта, са избегнали отбранителните системи на страната и са поразили целите си.

Най-малко четири завода за производство на дронове в Киев и околностите му са били сериозно повредени от ракети през лятото, заявиха настоящи и бивши украински официални лица. Това включва удара на 28 август по завод за производство на турски дронове „Байрактар“, според публични публикации на местни официални лица.

Две ракети, изстреляни по време на тази атака, изглежда са били насочени към офисите на компания, която проектира и произвежда компоненти за дронови системи, заявиха двама служители, запознати с инцидента. Руските ракети са избегнали украинската противовъздушна отбрана и са нанесли щети и на офисите на делегацията на ЕС и Британския съвет, които се намирали наблизо.

Прехващачите Patriot са единствените в арсенала на Киев, способни да свалят руски балистични ракети. Крилатите ракети на Москва могат да бъдат свалени с по-малко сложни противовъздушни системи, но според служителите, актуализациите са направили това по-трудно.

Западен служител, запознат с данните за ефективността на Patriot, заяви, че първият признак за модернизация на руските ракети е бил значителен спад в процента на прехващане.

Те казаха, че е възникнал „модел“, при който пристигащите ракети се държат по различен начин в „терминалната фаза“, отклонявайки се от предишните настройки за взаимодействие.

В доклада се казва, че украинските въоръжени сили „са се борили да използват последователно противовъздушните системи Patriot за защита срещу балистичните ракети на Москва поради последните тактически подобрения на Русия, включително подобрения, които позволяват на ракетите им да променят траекторията си и да извършват маневри, вместо да летят по традиционна балистична траектория“.

В него се цитира руска атака от 28 юни, включваща седем балистични ракети, от които Украйна е свалила само една, и обстрел от 9 юли – по това време най-голямата въздушна атака от началото на войната – включващ 13 ракети, от които Киев е свалил или потиснал 7.

Украйна споделя данни за ангажираността на Patriot с Пентагона и американските производители на системата за противовъздушна отбрана, заявиха западни и украински официални лица. Базираната във Вирджиния компания Raytheon произвежда системата Patriot, а базираната в Мериленд компания Lockheed Martin произвежда ракетите прехващачи на системата. Данните се използват за актуализации, необходими за да се поддържа темпото на руските промени, но един официален представител заяви, че тези подобрения често изостават от развиващите се тактики на Москва.

Сергей Кислиця, първи заместник-министър на външните работи на Украйна, заяви пред FT, че „руснаците продължават да подобряват значително технологията на ракетите „Искандер“ и други ракети“. Той подчерта необходимостта партньорите на Киев да спрат потока на западни компоненти към Русия, включително през Китай.

Анализатори заявиха, че промените в софтуера вероятно са причината за повишената ефективност на руските ракети. Фабиан Хофман, изследовател в областта на ракетите в Университета в Осло, заяви, че производителите редовно събират данни за прехващане, за да подобрят ефективността. Според него Русия изглежда прави същото.

„Искандер-М“ „може да маневрира доста агресивно в крайната фаза“, отбеляза той. Вместо скъпи промени в хардуера, промени в системите за насочване могат да накарат ракетата да изпълни бърза маневра точно преди да удари целта и след това да се гмурне стръмно, което затруднява способността на Patriot да я проследи и да я порази.

Украйна и Русия „играят игра на адаптивност“, когато става въпрос за оръжейната им технология, каза той. Но се играе и игра на котка и мишка в опитите да се унищожат оръжейните системи на другата страна.

Ракетите „Кинжал“ се изстрелват от стратегическите бомбардировачи или изтребители на Москва, които са извън обсега на украинските противовъздушни сили. Мобилните ракетни установки „Искандер“ на Русия също са трудни за унищожаване от Киев, каза Хофман.

Украинските системи за противовъздушна отбрана Patriot, които се състоят от радар, контролна станция и пускови установки, транспортирани с камиони или ремаркета, също са мобилни. Някои от тях са били набелязани и повредени след месеци на продължителни руски атаки, което означава, че многослойната архитектура на противовъздушната отбрана на страната е отслабена.

Специалистите, обучени да работят със системите Patriot, също са мишена, сред които подполковник Денис Сакун, главен инженер на противовъздушната ракетна част в 96-та бригада на Киев. Той е помогнал за настройването на системите, на които Киев приписва първото в света сваляне на руска ракета „Х-47М Кинжал“.

Преди Patriot е бил защитен от други системи, като европейската „Ирис-Т“ и батерии със среден обсег. Сега, след като част от тези активи са повредени или преразпределени, Patriot трябва да се защитава сам, докато в някои случаи се занимава с руски ракетни заплахи, каза човек, запознат с въпроса.

Украйна не разкрива информация за броя на батериите Patriot, с които разполага, и къде са разположени, но е известно, че са доставени най-малко шест, като през последните седмици Германия и Норвегия са доставили компоненти за най-малко още три.

Президентът Володимир Зеленски е помолил западните партньори на Украйна да предоставят на страната му още, като е предложил да закупи до 10 пълни системи.

С наближаването на зимата Зеленски предупреди, че Москва се връща към познатата си стратегия да нанася удари по електропреносната мрежа на Украйна, за да потопи страната в мрак и да подкопае морала. Но развиващата се ракетна технология на Русия прави заплахата тази година по-остра.