Това е безпрецедентно събитие в съвременната история

Руски адмирал заяви, че Русиятрябва да разгледа „с най-голяма сериозност“ срещата на американските генерали тази седмица, на която министърът на отбраната Пийт Хегсет им каза да „се подготвят за война“, съобщава Newsweek.

Руският адмирал в оставка Сергей Авакянц е повдигнал въпроса за срещата по време на участието си в руската държавна телевизионна програма "60 минути“

„Това е безпрецедентно събитие в съвременната история, никога досега всички генерали не са се събирали на едно място“, каза Авакянц в клипа, публикуван от руската наблюдателка и журналистка Джулия Дейвис. „Трябва да подходим към това с най-голяма сериозност. Мисля, че министерството на войната и министърът на войната ще поставят за цел на генералите да се подготвят за война.”