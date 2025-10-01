Кремъл: Планът на ЕС за 2 млрд. евро за Украйна е кражба

Кремъл заяви, че Русия също работи за укрепване на въоръжените си сили в отговор на въпрос относно коментара на американския министър на отбраната Пийт Хегсет, който заяви, че САЩ трябва да се подготвят за война, за да гарантират мира, предават руски медии.

"И ние предпочитаме да укрепим въоръжените си сили по всеки възможен начин, като продължаваме да подкрепяме напълно мира като оставаме отворени за решаване на всички проблеми, включително украинската криза, чрез дипломатически преговори и политически контакти“, коментира пред журналисти говорителят на Кремъл Дмитрий Песков.

Кремъл също така предупреди европейските лидери, че "Русия ще преследва всяко лице или държава, която открадне парите й, и заяви, че кражбата на руски активи ще нанесе удар на европейските депозити и инвестиции".

Попитан за интервюто за Axios, в което украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Киев е готов да заяви, че в бъдеще ще се стреми да си възвърне териториите само с дипломатически средства, Песков отговори, че има пауза в преговорния процес. Той подчерта, че "Киев, който обвинява Москва, че поставя неразумни изисквания, равносилни на капитулация, изглежда не бърза да поднови преговорите".