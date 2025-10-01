Русия превръща китайски голф колички в дистанционно управляеми бойни машини на фронтовата линия

Руските сили адаптират произведени в Китай превозни средства за всякаква теренна употреба на бойното поле, превръщайки ги в дистанционно управлявани платформи за логистика и комуникации, според Defence Blog от 30 септември.

Изданието съобщава, че войски от 36-та гвардейска комбинирана армия от групировката „Восток“ използват дистанционно управлявана система за полагане на оптични кабели, изградена на платформата Desertcross 1000-3.

Първоначално проектиран като гражданско превозно средство за комунални услуги и отдих, моделът е модифициран за инсталиране на до пет километра комуникационен кабел през разнообразен терен.

Desertcross 1000-3 е превозно средство с четири задвижващи колела, задвижвано от бензинов двигател със 72 конски сили, с маса 916 килограма и товароносимост 300 килограма.

Това позволява на системата да транспортира оборудване като теглени минохвъргачки с ограничени боеприпаси. Въпреки че се предлага на пазара в Китай като голф количка и офроуд превозно средство за туризъм или търговска употреба, моделът сега се интегрира в руските фронтови операции.

Съобщава се, че системата за дистанционно управление, добавена към Desertcross, използва търговски достъпни компоненти, като някои части са произведени чрез 3D печат. Операторите могат да управляват превозните средства от разстояние, което позволява разполагане на кабели или доставка на доставки, без да се излага персоналът на артилерия, дронове или огън от стрелково оръжие.

Според Defence Blog, Русия е придобила хиляди превозни средства Desertcross от Китай и ги използва не само за логистика, но и по време на нападения срещу украински позиции.