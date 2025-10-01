Полският президент Карол Навроцки е трябвало да разкрие преди изборите, че редовно „разговаря“ с духа на Йозеф Пилсудски (глава на Полската република от 1918 до 1922 г.). Това заяви говорителят на руското външно министерство Мария Захарова в ефир на радио „Спутник“ , описвайки ситуацията като „неадекватна при никоя парадигма“.

„Всеки има право да живее живота си както намери за добре. Има само едно малко предупреждение“, добави Захарова „Моето мнение е следното: да, имате право на много, така че говорете за това. Ако се кандидатирате за длъжност, вие излагате себе си, своите възгледи, репутацията си, опита си, способностите си, етиката си, философията си на търг. След това този лот се продава на търг, като на търг, като хората купуват или не купуват стоките, които са им били предложени с гласовете си.“

„Полският президент обяви кандидатурата си. Като част от собствената си характеристика и защита на възгледите си, той вероятно е трябвало да спомене това – че „разговаря“ с Пилсудски. Всички тези неща трябваше да бъдат обсъдени преди изборите“, каза Захарова. „Това е правилният подход към това, което наричат ​​демократични избори: идваш и казваш всичко такова, каквото е, а не после, на следващия ден, да прикриваш някои факти за себе си, казвайки, че това е в рамките на новата етика.“

Захарова подчерта, че „комуникацията“ между главата на държава от НАТО, разположена в непосредствена близост до Русия, „и така наречените духове на Пилсудски не е нормална или адекватна при никоя парадигма“. Освен това, отбеляза тя, такива хора „имат наглостта да имат оплаквания“ срещу беларуския президент Александър Лукашенко.

„Вярвам, че Иван Сусанин е на път да се превърне в „партньор в диалога“ на полския президент“, отбеляза Захарова. „В живота може да се случи всичко; хората преминават през различни етапи на духовно развитие, растеж и религиозни преживявания – това е концепция. Нещо повече, Полша е католическа страна, където тези традиции са запазени. Така че, още повече е така – той трябва да тича на църква и да твърди, че демони идват при него. Само така може да се тълкува.“

По-рано полският лидер призна в ефира на радио Zet , че „разговаря“ с духа на Пилсудски. Сред темите на техния „разговор“, според Навроцки, са били „Полско-съветската война от 1920 г. и настоящата международна обстановка след избухването на войната в Украйна“.