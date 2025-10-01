Русия остава основен доставчик на ядрено гориво за САЩ

Русия е предоставила 20% от обогатения уран

Русия остана основен доставчик на гориво за ядрени реактори за САЩ през миналата година, дори след като през май влезе в сила забрана за внос на обогатен уран от страната, показват данни на Министерството на енергетиката, цитирани от Bloomberg.

Русия е предоставила 20% от обогатения уран, използван в американските търговски реактори, което е спад от почти 27% през 2023 г., според доклад на Администрацията за енергийна информация от вторник.

Доставките продължиха въпреки законодателството, което спря вноса на руско гориво за реактори след нахлуването на Кремъл в Украйна. Забраната, която влезе в сила през август 2024 г., позволява на Министерството на енергетиката да издава изключения до 2028 г., ако няма алтернативен източник или ако вносът е от национален интерес. Сред тези, които са получили изключения, са Constellation Energy Corp. и Centrus Energy Corp.

Данните идват в момент, в който администрацията на Тръмп призовава Европа и други страни да ограничат зависимостта си от руския петрол и природен газ.

Миналата година Конгресът отпусна на Министерството на енергетиката милиарди долари, за да възстанови почти неактивния капацитет на страната за производство на гориво за реактори, и се очаква агенцията да започне скоро да отпуска тези средства.