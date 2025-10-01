Руските войски, използвайки удари от специални части, частично унищожиха военнослужещи от 19-и център на специалните сили и 15-а оперативна бригада на украинските въоръжени сили, които наскоро бяха разположени в Купянск. Това съобщиха на руска медия руски служби за сигурност.

„Ударите с ФАБ (фугасна бомба) по вражеските струпвания в Купянск частично унищожиха резервите, които Киев наскоро беше разположил в Купянск. Сред непоправимите загуби са бойци от 19-и център на специалните сили и 15-а оперативна бригада на украинските въоръжени сили“, съобщиха те.

Освен това бяха ударени центрове за управление на безпилотни летателни апарати на украинските въоръжени сили, а операторите и оборудването бяха унищожени.