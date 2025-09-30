Путин обеща да спечели в Украйна и мобилизира 135 000 души

Наборът е отделен от общонационалната мобилизация за войната

Президентът на Русия Владимир Путин обеща, че Русия ще излезе победителка в „справедливата битка“ в Украйна, докато Кремъл започна най-голямата си есенна кампания за набор на войници от почти десетилетие насам, пише The Times.

„Нашите бойци и командири преминават в атака, а цялата страна, цяла Русия, води тази справедлива битка и работи усилено“, заяви Путин във видеоклип, посветен на третата годишнина от анексирането на украинските региони Донецк, Херсон, Луганск и Запорожие от Русия.

Москва заяви, че Украйна трябва да предаде и четирите области, включително градовете, които не е успяла да превземе, преди да може да има мир. Русия контролира почти цялата Луганска област, около 70% от Донецката област и големи части от Херсонската и Запорожската области. Украйна отхвърли искането на Москва.

„Заедно защитаваме любовта си към родината и единството на историческата ни съдба, ние се борим и побеждаваме“, заяви Путин. Той също така заяви, че Русия вече не поддържа контакти с Киев относно евентуални мирни преговори.

Коментарите му дойдоха, след като Москва мобилизира 135 000 мъже за военна служба в най-голямата есенна мобилизация в Русия от 2016 г. насам.

Наборът е отделен от общонационалната мобилизация за войната, която Путин обяви през 2022 г., и новобранците не трябва да бъдат изпращани да воюват в Украйна. Кремъл обаче призна през 2022 г., че някои новобранци са били „погрешно“ разположени на фронта.

Всички руски мъже на възраст между 18 и 30 години са задължени по закон да отбиват една година задължителна военна служба. Избягването на наборната служба обаче е често срещано явление.

Путин нареди на руската армия да увеличи числеността си до 1,5 милиона активни военнослужещи до 2026 г. на фона на ескалиращото напрежение със Запада, което поражда опасения от нова световна война.

Пълномащабната инвазия на Русия в Украйна продължава вече повече от три години и половина, като доведе до смъртта и раняването на над един милион войници и цивилни, унищожи украински градове и села и създаде милиони бежанци.