Захарова: Вашингтон е ангажиран с разрешаването на конфликта в Украйна

Още по темата: Тръмп: Много съм разочарован от президента Путин 30.09.2025 19:36

Също така подчертаха необходимостта от разбиране на коренните причини

Представители на САЩ, включително по време на среща между руския външен министър Сергей Лавров и държавния секретар на САЩ Марко Рубио в кулоарите на Общото събрание на ООН, потвърдиха необходимостта от мирно разрешаване на конфликта в Украйна и разбиране на неговите коренни причини. Това каза говорителят на руското външно министерство Мария Захарова заяви това пред репортери, съобщават руски медии.

Захарова нарече срещата между Лавров и Рубио конструктивна.

„Разбираме, че той е подчинен на президента на САЩ, който се е изказал в подкрепа на мирното разрешаване на ситуацията в Украйна“, каза тя, подчертавайки, че неговите подчинени трябва да следват този курс. „Делегацията на руския външен министър Сергей Лавров проведе разговори с държавния секретар на САЩ Марко Рубио в Ню Йорк в кулоарите на 80-ата сесия на Общото събрание на ООН, след срещата в Анкъридж. Всички потвърдиха необходимостта от намиране на мирно решение и също така подчертаха необходимостта от разбиране на коренните причини за конфликта“, добави още Захарова.