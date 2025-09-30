Медведев: Невронните мрежи се развиват много по-бързо от очакваното

Когато хората не внедряват нещо, изкуственият интелект се внедрява сам

Темпото на развитие на изкуствения интелект (ИИ) значително надвишава първоначалните прогнози. Това каза Дмитрий Медведев, заместник-председател на Съвета за сигурност на Русия и председател на Настоятелството на фондация „Сколково“, по време на Деня на изкуствения интелект в Иновационния център „Сколково“, съобщава руски медии.

„Едно нещо мога да кажа, тъй като всички сме свидетели на тези процеси, е, че всичко се случва много по-бързо, отколкото си мислехме“, отбеляза Медведев.

Той подчерта, че въпросът дали да се „чака или да се внедри“ изкуствен интелект е риторичен.

„Никой не чака нищо. Нашите конкуренти, съперници и приятели – всички те го внедряват. Когато хората не внедряват нещо, изкуственият интелект се внедрява сам. И това е фундаменталният философски проблем, пред който е изправено човечеството“, заяви Медведев.

Медведев си спомни и как преди около 17-18 години за първи път му е показана футурологична статия за развитието на изкуствения интелект.

„Тогава това не беше толкова модерна тема, не беше обект на милиарди или трилиони инвестиции. Беше просто индикация за пътя, който човечеството ще поеме. Въведе се разграничение между обикновен изкуствен интелект, напреднал интелект на човешко ниво и свръхинтелект. Правеха се спекулации; статията беше естествено футурологична, за това кога ще се случи всичко това“, каза още Медведев, добавяйки, че настоящите темпове на развитие на изкуствения интелект пораждат не само интерес, но и някои опасения.”