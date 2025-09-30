Путин нахлува в Европа с дронове: За да спрат Русия, САЩ преместват танковете „Ейбрамс“ и „Брадли“ в Естония (ВИДЕО)

Властите в Европа са в повишена готовност след нахлуванията на руски дронове в близост до летища в столици и военни бази. САЩ решиха да разположат военна техника в операция „Атлантическа решителност“, за да възпрат по-нататъшна агресия, пише Newsweek.

След две седмици руски тормоз над цели в Европа, САЩ решиха да разположат военна техника като част от операция „Атлантическа решителност“, за да възпрат по-нататъшна руска агресия.

Операция „Атлантическа решителност“ (OAR) е военна операция на Европейското командване на САЩ (USEUCOM), целяща да възпре руската агресия срещу НАТО, да укрепи алианса и да подкрепи Украйна.

Това включва разполагане на американски бойни сили в Европа, съчетано със сигурност, финансова и техническа помощ за Украйна.

Американската армия е разположила танкове M1A2 Abrams, бойни машини на пехотата M2A3 Bradley и друга военна техника във вагони в лагер Тапа (на 160 километра от руската граница) в Естония.

Разполагането е част от планираната операция „Атлантическа решителност“, предназначена да възпре по-нататъшна агресия от страна на Русия, след вълна от саботажи и нахлувания с дронове, наредени от Владимир Путин.

Няколко дрона бяха забелязани над датски военни части, а няколко полета бяха отклонени от летище на испански остров след подобни наблюдения.

Това са последните руски „интервенции“ в Европа, за две седмици тормоз.

Срещата на върха на ЕС в Дания е под заплаха от руски дронове

Дания ще бъде домакин на лидери от ЕС тази седмица и обяви, че въздушното ѝ пространство ще бъде затворено за всички полети с дронове от понеделник до петък, според The Sun.

Освен това, след многократни руски интервенции с дронове, компанията инсталира сканиращ радар на летището в Копенхаген.

Радарът XENTA-M5 ще осигури на датското Министерство на отбраната най-съвременно 3D наблюдение на въздушното пространство и ще им помогне да идентифицират всякакви заплахи.

The Danish Armed Forces have deployed the XENTA C-UAS radar system at Copenhagen Airport following recent overflights of unidentified drones.





Швеция ще достави на Дания системи против дронове, за да защити срещата на върха на ЕС, която ще се проведе на 1 октомври в Копенхаген.

Говорител на НАТО заяви, че е „засилила бдителността“ в Балтийско море след нахлуванията.

Засилените мерки „включват множество платформи за разузнаване, наблюдение и разузнаване и поне една фрегата за противовъздушна отбрана“ в региона в Западна Русия, заяви говорителят на алианса Мартин О'Донъл.

Фрегатата FGS Hamburg F220 на германския военноморски флот - фрегата на НАТО за противовъздушна отбрана - акостира в Копенхаген, за да засили наблюдението в Балтийско море.

Командир Арло Абрахамсон, говорител на Военноморското командване на НАТО (MARCOM), заяви:

„Присъствието на FGS Hamburg близо до Дания изпраща ясен сигнал за сигурност и единство в рамките на алианса.“

Същевременно германският министър на вътрешните работи Александър Добринд заяви, че обмисля преразглеждане на законите за безопасност на въздушното пространство, за да се позволи на военните да свалят подозрителни дронове над Германия.

Властите разследват три руски кораба, заподозрени и санкционирани като част от „Флотилата в сянка“ на Владимир Путин, вероятно използвани за изстрелване на дронове във въздушното пространство на НАТО.

И трите бяха в непосредствена близост до брега на Дания, когато дроновете бяха изстреляни над летището в Копенхаген миналата седмица.

На фона на влошаващата се оперативна обстановка в Балтийския регион, Полша и Швеция провеждат двустранното учение „Gotland Sentry“, за да проверят бойната готовност в най-уязвимите райони на Балтийско море.

Маневрите са съсредоточени върху съвместната отбрана на ключови територии - полското крайбрежие и шведския остров Готланд.

За първи път, по време на нощната ракетна атака и атака с дронове срещу Украйна на Русия, самолет за борба с вредители E-7A "Wedgetail" на Кралските австралийски военновъздушни сили участва в мисия за защита на полското въздушно пространство като част от операцията на НАТО "Източен страж".