Русия нарушава европейското небе безнаказано

В продължение на десетилетия Русия от време на време нарушава националното въздушно пространство на съюзниците от НАТО. Но през последната година тези нарушения приблизително са се удвоили и са станали по-сериозни, пише The Economist.

Изданието пише, че нарушаването на естонското въздушно пространство е било най-значимото подобно проникване в страната за последните 20 години.

А масираната атака с дронове срещу Полша беше най-голямото нарушение в 76-годишната история на алианса.

„Икономист“ отбелязва, че до тази година НАТО е задействал член 4, който задейства консултации между 32-те членове на алианса, само седем пъти в историята си. Но през последните две седмици той е бил задействан два пъти: първо от Полша, а след това от Естония.

Също на 19 септември Италия, Финландия и Швеция изпратиха изтребители, за да прехванат три руски самолета, които потвърдиха прехващането с махване на криле, но не осъществиха радио връзка, нито промениха курса си.

Дронове над скандинавските страни

Освен това, на 22 септември летищата в Копенхаген и Осло трябваше да бъдат временно затворени поради засечени в тяхното въздушно пространство неидентифицирани дронове.

В нощта на 24 септември дронове отново прелетяха над четири датски летища, включително военна авиобаза.

Два дни по-късно шведски власти съобщиха, че са били забелязани дронове над архипелага Карлскруна в източната част на страната.

На 27 септември отново бяха забелязани дронове над датски съоръжения, включително военновъздушна база.

Дания изглежда убедена, че скорошните нашествия не са били случайни, пише изданието.

Целта на Русия е нарушаване на въздушното пространство на НАТО

Последните действия на Русия вероятно са насочени към предизвикване на разкол между Европа и Америка, както и между самите европейски членове на НАТО, отбелязват авторите на The Economist.

„Руските нахлувания създават впечатлението, че Европа не е в състояние да защити въздушното си пространство, подкопавайки общественото доверие в правителствата. Те също така разкриват факта, че Доналд Тръмп няма голямо желание да подкрепи европейските си партньори в момент на криза. И подчертават вътрешните разделения в Европа относно това как да се реагира“, се казва в статията.

Още един опит за нахлуване в датското въздушно пространство

В нощта на 29 септември Дания издигна изтребители в небето на фона на възможна активност на безпилотни летателни апарати.

Според полицията излитането на самолетите е станало след многобройни сигнали от местни жители за необичайни обекти във въздуха.

Въпреки това, нямаше официални изявления за активността на бойците от представители на въоръжените сили.

Датските военни продължават да наблюдават въздушното пространство и да събират информация за евентуални безпилотни летателни апарати, за да гарантират сигурността на страната и морската инфраструктура. Известно е, че два F-16 са постоянно на бойно дежурство, готови да излетят до минути в случай на потенциална заплаха.

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че руски танкери могат да бъдат използвани за изстрелване и управление на дронове над европейски градове, но датските разузнавателни служби все още не са потвърдили участието на Русия в инцидентите в Дания.