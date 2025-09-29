Русия по принцип не се нуждае от война с никого

Русия трябва да избягва война с Европа, но въпреки това Русия трябва „да бъде нащрек“, каза заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев в своя Telegram канал.

„В европейските страни всяка дума се излъчва за война с Русия през следващите пет години. Това не трябва да се случва“, написа той, добавяйки, че „възможността за фатален инцидент винаги съществува“. „Затова трябва да бъдем нащрек“, отбеляза Медведев. „Хиперактивността на тези малоумни идиоти не е изчезнала. И подобен конфликт носи много реален риск от ескалация във война с използване на оръжия за масово унищожение“, каза още Медведев.

„Русия по принцип не се нуждае от война с никого, включително с мразовита стара Европа. Няма какво да спечели от това. Икономиката на Европа е слаба и зависима от САЩ, а културата ѝ безславно се влошава. Европа губи своята идентичност, разтваряйки се в агресивни мигранти”, добави Медведев.