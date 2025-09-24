Медведев: Тръмп е влязъл в алтернативна реалност, където Русия е слаба

Още по темата: Тръмп: Путин и Русия са в големи икономически затруднения 23.09.2025 22:19

Медведев също така заяви, че се надява Тръмп бързо да се върне към реалността

Заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев се разгневи след гръмките изявления на президента на САЩ Доналд Тръмп за „слаба Русия“. Руският политик заяви, че лидерът на Белия дом отново е попаднал в алтернативна реалност.

„Тръмп отново влезе в алтернативна реалност и отприщи поредица от политически заклинания на тема „Колко слаба е Русия“. В тази реалност... Киев печели, Русия е на парчета“, написа Медведев в Telegram.

Медведев също така заяви, че се надява Тръмп бързо да се върне към реалността. В крайна сметка, настоящите заключения на американския политик са фундаментално погрешни.