Лавров: Киев атакува с 91 дрона резиденцията на президента Путин в Новгородска област

Киев атакува с дронове резиденцията на президента на Русия Владимир Путин в Новгородска област. Това съобщи пред репортери руският външен министър Сергей Лавров, предават руски медии.

"В нощта на 29 декември 2025 г. киевският режим извърши терористична атака, използвайки 91 далекобойни ударни дрона, срещу президентската резиденция на Русия в Новгородска област. Всички дронове бяха унищожени от системите за противовъздушна отбрана на руските въоръжени сили", съобщи Лавров.

По думите на външния министър Москва вече е определила целите и времето за ответен удар.

"Подобни безразсъдни действия няма да останат без отговор. Няма съобщения за жертви или щети от отломките от безпилотните устройства, които бяха унищожени от руската противовъздушна отбрана", добави Сергей Лавров.

Дипломат №1 на Русия каза още, че Кремъл ще преразгледа преговорната си позиция заради "окончателното преминаване на режима в Киев към политика на държавен тероризъм".

Лавров изтъкна, че нападението е извършено от Киев на фона на интензивните преговори за разрешаване на украинския конфликт. Той обаче уточни, че Москва няма намерения да прекрати преговорния процес с Вашингтон.

Украинският президент Володимир Зеленски каза, че обвинението е лъжа и допълни, че Москва подготвя почвата за удари по правителствени сгради в Киев. Не е ясно дали Путин е бил в резиденцията по това време.

Ден преди разговорите си с украинския държавен глава в Маями, президентът на САЩ Доналд Тръмп разговаря по телефона и с руския лидер. Разговорът е продължил един час и 15 минути и бе "приятелски и делови", допълва руска медия.

Президентската резиденция на Владимир Путин в Новгородска област, известна като "Долгие Бороды" или резиденцията край Валдай, е сред най-силно охраняваните обекти извън Москва. В средата на август т.г. Радио Свобода съобщи, като се позова на сателитни снимки, че в района са разположени най-малко 12 системи за противовъздушна отбрана, основно комплекси "Панцир-С1", монтирани на кули - значително повече в сравнение с предходната година.

I have this one on my separate map for Putin's Valdai residence 'Pantsirs', you can find it here: https://t.co/frNlEpp6L2 — Mark Krutov (@kromark) May 10, 2025