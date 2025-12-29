Лазерната система LazerBuzz удря FPV дрон на разстояние 1 км

Още по темата: Русия и Украйна адаптират наземни роботи за нови мисии на бойното поле 29.12.2025 14:46

Колкото по-голям е оперативният обхват, толкова по-безопасна е операцията и толкова по-голям е броят на потенциалните цели, които системата LazerBuzz може да улови

Лазерната система за противодействие на FPV дронове, LazerBuzz (от проект "Посох"), за първи път улучи FPV дрон на разстояние 1 км по време на тестове. Обхватът е увеличен благодарение на нови компоненти и оптимизирани софтуерни алгоритми, съобщи разработчикът на системата пред руската агенция ТАСС.

"Активно работим по вътрешната система за лазерно противодействие LazerBuzz срещу FPV дронове. По време на тестовете системата демонстрира успешна работа на обхват от 1 км, като преди това обхватът на системата беше 700 метра. Този резултат е постигнат чрез модернизация на системата, която включва нови компоненти. Софтуерните алгоритми също бяха оптимизирани. В момента продължаваме да усъвършенстваме системата и търсим източници на финансиране и потенциални инвеститори", казаха източници от компанията.

Според представители на LazerBuzz, по време на тестването системата е повредила напълно батерията и други компоненти на FPV дрон. "Дронът се е запалил и е катастрофирал. Колкото по-голям е оперативният обхват, толкова по-безопасна е операцията и толкова по-голям е броят на потенциалните цели, които системата LazerBuzz може да улови", заяви разработчикът.

Системата работи чрез физическо въздействие върху вражески безпилотни летателни апарати, използвайки фокусирана лазерна технология.