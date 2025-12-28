Кремъл разкри подробности за разговора между Путин и Тръмп. Какво си казаха лидерите по телефона за 75 минути?

Разговорът е бил организиран по инициатива на Тръмп

Помощникът на руския президент Юрий Ушаков разкри подробности от телефонния разговор на Владимир Путин с американския му колега Доналд Тръмп.

РИА Новости съобщава ключовите подробности по темата

- Разговорът беше организиран по инициатива на Тръмп. Той искаше да обсъди няколко въпроса с Путин преди срещата си с Володимир Зеленски.

- Той продължи един час и 15 минути и беше приятелски, доброжелателен и делови по характер.

- Путин заяви пред Тръмп, че е от фундаментално значение да продължи да се разчита на постигнатите в Анкъридж и по време на двустранните контакти разбирателства.

- Президентите на двете страни споделят сходни мнения, че временното прекратяване на огъня под претекст за референдум само ще удължи конфликта.

- Тръмп заяви, че е убеден в желанието на Русия за политическо и дипломатическо разрешаване на ситуацията. "Именно с това предвид той възнамерява да структурира днешните преговори със Зеленски", разкри Ушаков.

- Путин се съгласи с предложението на американския лидер да продължи работата по уреждането на конфликта в рамките на две специално създадени работни групи - едната по въпросите на сигурността, а другата по икономическите въпроси.

- За да се прекратят най-накрая боевете, Киев се нуждае от политическо решение относно Донбас.

- Лидерите се съгласиха да разговарят след контактите на Тръмп със Зеленски.

- Това беше деветият телефонен разговор между Путин и Тръмп от началото на втория мандат на Белия дом. Предишният и най-дълъг разговор на двамата лидери се проведе на 16 октомври. Тогава те поставиха особен акцент върху украинската криза.

- Руският президент подчерта ангажимента на Москва за дипломатическо решение.