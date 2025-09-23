Тръмп: Путин и Русия са в големи икономически затруднения

Още по темата: Тръмп: Страните от НАТО могат да свалят руски самолети в своето въздушно пространство 23.09.2025 21:27

Сега е моментът Украйна да действа

Путин и Русия са в големи икономически затруднения и сега е моментът Украйна да действа. Във всеки случай, пожелавам успех и на двете страни. Ние ще продължим да доставяме оръжия на НАТО, за да може НАТО да прави с тях каквото иска. Успех на всички. Това написа в Truth Social американският президент Доналд Тръмп.

„Украйна, с подкрепата на Европейския съюз, е в състояние да се бори и да си върне цялата Украйна в нейния първоначален вид. Русия води безцелна война от три години и половина, която на една истинска военна сила би отнела по-малко от седмица, за да спечели. Когато хората, живеещи в Москва и всички големи градове, селища и райони в цяла Русия, разберат какво наистина се случва с тази война, факта, че е почти невъзможно да получат бензин през дългите опашки, които се образуват, и всички други неща, които се случват в тяхната военна икономика, където по-голямата част от парите им се харчат за борба с Украйна, която има велик дух и става все по-добра, Украйна ще може да си върне страната в нейния първоначален вид и, кой знае, може би дори да стигне по-далеч от това”, написа още Тръмп.