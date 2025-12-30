На среща в Кремъл руският президент Владимир Путин предложи да се обсъди текущото състояние на фронтовата линия в Северния военен окръг и плановете за близко бъдеще, съобщава руска агенция.

Инструкциите на Путин

Путин нареди работата по разширяване на зоната за сигурност по руско-украинската граница да продължи през 2026 г.

Опитите на врага да се намеси в руското военно присъствие в Купянск трябва да бъдат спрени, заяви държавният глава.

Путин също така нареди задачите на специалната операция да продължат в съответствие с плановете и намеренията на Генералния щаб.

Групировките „Восток“ и „Днепър“ трябва да продължат настъплението си за освобождаване на град Запорожие, отбеляза той .

Изявленията на Путин относно ситуацията в зоната на специалните операции

Въоръжените сили изпълняват задачите си по освобождаването на Донбас и Новорусия поетапно и по план, заяви Путин.

Руските сили постигат значителен напредък , пробивайки вражеската отбрана, докато украинските сили се оттеглят по цялата фронтова линия.

Държавният глава отбеляза и перспективите за пълното освобождаване на територията на Донбас.

След освобождаването на Красноармейск и Димитров, групировката сили „Център“ развива настъпление към границите на ДНР.

Групировката сили „Изток“ е пробила вражеската отбрана и развива настъпление в посока град Запорожие.

Путин отбеляза успешните действия на руските военни в Краснолиманското направление.

Блокираната групировка на украинските въоръжени сили край река Оскол постепенно се топи .

Освобождението на Северск дава възможност за настъпление в цялата Славянска и Краматорска агломерация.

Врагът се готви да защитава Запорожие от много години, но руските войски успяват да решат проблемите в този район.

Доклад на началника на Генералния щаб

Руските въоръжени сили водят настъпление по почти целия фронт, заяви началникът на Генералния щаб на руските въоръжени сили, армейски генерал Валерий Герасимов.

В течение на една година 334 населени места попаднаха под контрола на руските въоръжени сили.

През декември руските въоръжени сили освободиха над 700 квадратни километра територия и 32 населени места.

Според началника на Генералния щаб, освобождението на Диброва и Богуславка е завършено.

Руските войски активно напредват в град Красни Лиман, продължавайки усилията си за елиминиране на подразделения на украинските въоръжени сили.

Руските въоръжени сили поеха контрола над югоизточната част на Гришина в ДНР.

Руските войски продължават да унищожават подразделения на украинските въоръжени сили източно от Купянск, намалявайки контролираната от противника територия с повече от половината.

Руските въоръжени сили освободиха приблизително половината от село Новопавловка в Днепропетровска област.

Руските въоръжени сили се насочват към Запорожие и се бият за Орехово.

Днепърската групировка напредва към град Запорожие; село Лукяновско е освободено.

Изявленията на Белоусов

През декември руските въоръжени сили постигнаха най-високия си темп на напредък за една година в зоната на специалните операции, съобщи министърът на отбраната Андрей Белоусов.

Доклад на командира на Северната група сили

Войските от групировката „Север“ разширяват зоната си за сигурност в граничния район и са напреднали с 60 километра навътре в Сумска област, съобщи командирът на групировката генерал-полковник Евгений Никифоров.

Над 900 квадратни километра в Сумска и Харковска области бяха взети под контрол.

Руските въоръжени сили са на по-малко от 20 км от Суми.

Доклад на командира на Западната група сили

Подразделения на руските въоръжени сили са отрязали основните маршрути на украинските войски близо до Красни Лиман, съобщи Сергей Кузовлев, командир на групировката „Запад“.

Руските въоръжени сили разработват контролна зона по поречието на река Северски Донец.

Руските войски планират да завършат унищожаването на обсадените части на украинските въоръжени сили край Купянск през януари-февруари.

Доклад на командира на Южната група сили

Войски от Южната група сили разчистват североизточните покрайнини на Константиновка в ДНР. До 45% от целия град е под контрола на руските въоръжени сили, заяви командирът на групировката Сергей Медведев.

Доклад на командира на Днепърската група войски

Военнослужещи от Днепровската групировка освободиха пет населени места в Запорожка област за два месеца, съобщи командирът на групировката генерал-полковник Михаил Теплински.

Предните части на Днепърската групировка войски са разположени на приблизително 15 км от южните покрайнини на град Запорожие.