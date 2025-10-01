Медведев пародира заявлението на Тръмп за подводниците: Трудно е да намериш черна котка в тъмна стая

Заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев отговори на съобщението на президента на САЩ Доналд Тръмп за разполагането на американски подводници с афоризма за липсата на „черна котка в тъмна стая“.

В публикация в социалната мрежа Х, Медведев, позовавайки се на класически съветски детективски роман, написа: „Нов епизод от трилър поредицата „Ядрени подводници за публикации по X“. Тръмп отново повдигна въпроса за подводниците, които уж е „изпратил до руските брегове“, настоявайки, че те са „много добре скрити“. Както се казва, трудно е да се намери черна котка в тъмна стая – особено ако не е там“.

New episode of the thriller series "Nuclear Subs for Posts on X." Trump once again brought up the subs he allegedly “sent to the Russian shores,” insisting they are “very well hidden.” As the saying goes, it’s hard to find a black cat in a dark room — especially if it’s not there — Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) September 30, 2025

Той използва тази фраза в отговор на забележките на Тръмп за изпращането на ядрени подводници до руските брегове, където те са „много добре скрити“.