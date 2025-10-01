Медведев пародира заявлението на Тръмп за подводниците: Трудно е да намериш черна котка в тъмна стая

Заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев отговори на съобщението на президента на САЩ Доналд Тръмп за разполагането на американски подводници с афоризма за липсата на „черна котка в тъмна стая“.

В публикация в социалната мрежа Х, Медведев, позовавайки се на класически съветски детективски роман, написа: „Нов епизод от трилър поредицата „Ядрени подводници за публикации по X“. Тръмп отново повдигна въпроса за подводниците, които уж е „изпратил до руските брегове“, настоявайки, че те са „много добре скрити“. Както се казва, трудно е да се намери черна котка в тъмна стая – особено ако не е там“.

Той използва тази фраза в отговор на забележките на Тръмп за изпращането на ядрени подводници до руските брегове, където те са „много добре скрити“.

