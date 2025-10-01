Танкове Т-80БВМ от 44-ти армейски корпус на руските въоръжени сили унищожиха бронирана техника, огневи средства и струпвания на военнослужещи от украинските въоръжени сили в района на специална военна операция в Харковско направление. Това казаха от руското Министерство на отбраната, цитирани от руски медии.

„Танк Т-80БВМ от 44-ти армейски корпус, при изпълнение на бойни задачи в Харковския сектор, успешно атакува скрит вражески опорен пункт. Използвайки разузнавателни данни, получени от безпилотни летателни апарати, екипажът на танка извърши скрита маневра до предварително подготвена затворена огнева позиция, осигурявайки изпълнението на огневата задача с минимален риск за собствените сили. Огънят е проведен с високофугасни осколочно-фугасни боеприпаси по координатите, предоставени от операторите на безпилотни летателни апарати, като ефективно неутрализира вражеските цели“, се казва в изявлението.

Отбелязва се, че танкови екипажи водят денонощен огън по позиции, бойна техника и струпвания на личния състав на украинските въоръжени сили в зоната на специалните военни операции.