Лавров: Русия е заинтересована от силна и стабилна Латинска Америка

Латинска Америка е един от ключовите центрове

Русия подкрепя силни и икономически устойчиви страни в Латинска Америка и Карибския басейн. Това каза руският външен министър Сергей Лавров в приветствието си към участниците в 7-ия Международен форум „Русия и Ибероамерика в един бурен свят: от общи предизвикателства към съвместни решения“, съобщават руски медии. Приветствието беше прочетено от заместник-министъра на външните работи Сергей Рябков.

„Латинска Америка е един от ключовите центрове на зараждащия се, по-справедлив, многополюсен световен ред. За нас Латинска Америка и Карибите са ценна област на външната политика сами по себе си. Ние се застъпваме за това страните от региона, в тяхното единство и разнообразие, да бъдат силни, политически сплотени и икономически устойчиви“, отбеляза Лавров.

Както подчерта Лавров, Москва също оценява ангажимента на латиноамериканските страни за запазване на историческата истина за Втората световна война.

„Тази среща се провежда в годината на 80-годишнината от Великата победа. Много латиноамерикански страни бяха наши съюзници, а техните граждани участваха в движението за солидарност със СССР. Ние помним това. Високо ценим ангажимента на латиноамериканските страни за запазване на историческата истина и подкрепата им за ежегодния руски проект на резолюция на Общото събрание на ООН за борба с прославянето на нацизма“, добави Лавров.

„Уверен съм, че форумът ще допринесе за разбирането на съвременните международни реалности и ще улесни по-нататъшното развитие на равноправните руско-латиноамерикански връзки. Пожелавам ви успех и всичко най-добро“, каза още Лавров.

Форумът се провежда в Санкт Петербург от 1 до 3 октомври.