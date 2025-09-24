Още по темата: Тръмп: ООН е бездействаща 23.09.2025 18:11

Представители на западните страни „дишат въздуха на свободата“ по време на 80-ата сесия на Общото събрание на ООН в Ню Йорк. Това написа говорителят на руското външно министерство Мария Захарова в своя Telegram канал, коментирайки видеоклип, разпространяващ се в социалните мрежи, на който се вижда как полският лидер поглъща неизвестно вещество по време на сесията на Общото събрание на ООН.

„Докато летяхме за Ню Йорк, западняците на Общото събрание вече „дишаха въздуха на свободата“, отбеляза Захарова.

По-рано Роман Гертих, член на Сейма (долната камара на парламента) от управляващата Гражданска коалиция, написа на страницата си в социалните медии X, че полският президент Карол Навроцки може да е употребил стимулант или тютюн по време на 80-ата сесия на Общото събрание на ООН в Ню Йорк.