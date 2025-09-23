Русия удвоява производството на ракети за системата за противовъздушна отбрана С-400

С-400 е била многократно тествана в бойни действия

Руският отбранителен концерн, отговорен за производството на противовъздушна отбрана, „Алмаз-Антей“, през 2025 г. увеличи повече от два пъти производството си на ракети за далекобойната зенитно-ракетна система С-400, както и за системата С-350 със среден обсег, пише Military Watch Magazine. Търсенето на С-400 от руските аерокосмически сили остава високо, като фирмата не само има неизпълнени поръчки от индийското Министерство на отбраната, но се очаква да получи и допълнителни индийски поръчки по договор, който в момента се договаря. Това е резултат от високите нива на удовлетворение, изразени от индийското военно ръководство, след като С-400 изигра централна роля в усилията за противовъздушна отбрана срещу Пакистан през май. Руските аерокосмически сили разчитат на С-400 като основен актив за защита на въздушното пространство на страната, с над 35 полка в експлоатация в момента, а инвестициите в закупуването на системата далеч надхвърлят тези в закупуването на всички класове изтребители взети заедно през последните три десетилетия.

В прессъобщение „Алмаз-Антей“ съобщава за увеличението на производството: „Въвеждането в експлоатация на нови производствени мощности позволи на концерна не само да достави част от оборудването на войските предсрочно, но и да учетвори производството на редица продукти и да увеличи производството на други ракетни системи.“ „Само през последната година производството на техническо оборудване за зенитно-ракетните системи С-350 „Витяз“ и С-400 „Триумф“ се е увеличило повече от два пъти, а серийното производство на нови видове ракетни оръжия е овладяно“, добавя се от компанията. Още преди последното увеличение на производството С-400 вече се произвеждаше в по-голям мащаб от всяка друга система за противовъздушна отбрана с голям обсег в света. През януари 2023 г. руският президент Владимир Путин намекна за мащаба на производствения капацитет на страната за зенитно-ракетни системи земя-въздух, заявявайки при посещение в завода „Обуховски“ в Санкт Петербург, че това съоръжение има по-голям капацитет от останалия свят взети заедно. Това твърдение беше широко поставено под въпрос.

Мащабните поръчки на С-400 бяха улеснени от големи инвестиции в обновяването на руската индустрия за ракетни системи земя-въздух, което беше разрешено от Кремъл през 2000 г. Поръчани са три големи нови съоръжения за производство на ракетни системи, включително ново крило на завода в Обухов, завода Авитек в Киров, който беше изцяло модернизиран, и завода НМП в Нижни Новгород. Сериозни забавяния означаваха, че тези съоръжения бяха готови за мащабно производство едва в средата на 2010-те години, като доставките се увеличиха значително оттогава, което позволи годишното производство на множество полкове С-400, наред с производството на други системи с голям обсег, като С-300В4 и С-500.

С-400 е била многократно тествана в бойни действия по време на продължаващите военни действия, като е тестван и нейният най-дълъг обсег на действие от класа ракети 40Н6. Ракетата постига много голям обсег на насочване над земната кривината, като използва данни за насочване или от предно разположени наземни радари, или от въздушни радари, с двуетапна траектория, при която първо се издига на височина близо 30 000 метра, преди да се спусне, използвайки тези данни за насочване, за да нанесе удар над хоризонта. Ракетата е използвана за първи път в чужбина през май, когато е използвана от индийските военновъздушни сили за унищожаване на висококачествени пакистански самолети.