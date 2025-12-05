Разполагащ реактивен комплекс за залпов огън (РСЗО) „Торнадо-С“ от Южната група войски унищожи временните центрове за разполагане и управление на безпилотни летателни апарати на щурмова бригада „Лют“ на украинските въоръжени сили. Това съобщи руското Министерство на отбраната.

„По време на разузнаване, подразделения с безпилотни летателни апарати от 10-ти гвардейски танков полк на Южната група войски откриха временен пункт за разполагане и център за управление на безпилотни летателни апарати на отделната щурмова бригада „Лют“ от украинските въоръжени сили близо до село Бересток. Поделение на ракетната бригада нанесе удар с РСЗО „Торнадо-С“. Целите бяха поразени“, съобщиха от ведомството.