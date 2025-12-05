Още по темата: Русия удвоява производството на ракети за системата за противовъздушна отбрана С-400 23.09.2025 16:32

С-400 „Триумф“ е една от най-модерните

Руската система за противовъздушна отбрана с голям обсег С-400 привлече все по-голямо внимание през 2025 г., както поради продължаващото ѝ използване в бойни операции в Укрйна, така и поради първата ѝ бойна употреба в служба на клиент за износ, тъй като тя изигра централна роля в индийската въздушна кампания срещу Пакистан през май, пише Military Watch Magazine. Руските аерокосмически сили са инвестирали няколко пъти повече в закупуването на С-400 през последните 20 години, отколкото в закупуването на всички видове изтребители взети заедно, като над 30 полка в експлоатация вече формират гръбнака на възможностите за противовъздушна отбрана на страната. Главният изпълнителен директор на групата „Алмаз-Антей“, отговорна за разработването на системата, Ян Новиков, в неотдавнашно интервю хвърли допълнителна светлина върху характеристиките и бойния опит на системата, отбелязвайки:

„Параметрите на нейната ефективност са доказани в реални бойни действия и никоя чуждестранна система за противовъздушна отбрана не може да се конкурира със С-400 в своя клас досега.“

В заключителни бележки относно С-400, изпълнителният директор на „Алмаз-Антей“ отбеляза:

„С-400 „Триумф“ е една от най-модерните и известни зенитно-ракетни системи в света. Нейният оперативен обхват и способността ѝ да използва различни типове ракети правят „Триумф“ най-мощната система за противовъздушна отбрана.“

Въпреки че С-400 влезе в експлоатация през 2007 г., тя продължи да бъде постепенно модернизирана, като важен етап в усъвършенстването на системата е интегрирането на ракетата земя-въздух с голям обсег 40Н6, което се очаква да се случи около 2018 г. Ракетата може да поразява цели на разстояние до 400 километра, поразявайки цели над земната кривината, използвайки данни за насочване или от предно разположени наземни радари, или от въздушни радари , като тези, носени от системите за реактивна и управляема борба A-50U. Двуделната траектория на ракетата първо включва издигане в космоса на височина близо 30 000 метра, преди да се спусне, използвайки тези данни за насочване, за да порази самолети на височина между 30 000 метра и 5 метра от земята. Ракетата е преминала успешни бойни тестове срещу украински и пакистански цели.

Мащабното производство на С-400 е улеснено от големи инвестиции в обновяването на руската индустрия за ракетни комплекси земя-въздух, което е разрешено от Кремъл през 2000 г. Три основни нови съоръжения, построени предимно за разширяване на производството, включват ново крило на завода в Обухов, завода Авитек в Киров, който е изцяло модернизиран, и завода НМП в Нижни Новгород. Тези съоръжения са били готови за мащабно производство едва в средата на 2010-те години, поради големи забавяния, като доставките оттогава са се ускорили значително. Не е известно да се разработва наследник на С-400, въпреки че се очаква да продължат да се интегрират нови радари и типове ракети, включително предполагаем наследник на 40Н6 с по-голям обсег, който се очаква да влезе в експлоатация в средата на 30-те години на 21-ви век.