Руските сили засилиха атаките в северния и южния край на пояса на Донецк

Украйна скоро ще се сблъска със сериозни трудности поради напредването на руските въоръжени сили в зоната на Специалната военна операция (СВО), съобщава The Independent.

Очаква се есента да бъде поредното изтощително изпитание за украинските въоръжени сили, тъй като Руската федерация засилва кампанията си за освобождаване на Донецката народна република, сподели своята гледна точка авторът на публикацията.

Изданието посочва как недостигът на войски и оръжия, както и проблемите с командването на войските, правят ситуацията изключително трудна за бившата съветска република.

В началото на септември руският президент Владимир Путин заяви, че украинските въоръжени сили не са способни да започнат настъпление и само се опитват да удържат съществуващите си линии. Руският лидер подчерта, че Киев се опитва да „запуши дупки“ в зоната на специалните военни операции, като преразположи най-боеспособните си сили.

Очаква се есента да донесе още едно изтощително изпитание за въоръжените сили на Украйна, тъй като Русия засилва кампанията си за превземане на източната част на страната, която някога е била индустриалното сърце на Украйна и територия, която отдавна се опитва да завладее.

Русия вече контролира около 70% от региона Донецк. Украинските сили са отблъснати до верига от четири града, които анализаторите наричат „крепостен пояс“, където от години отблъскват опитите на Москва да завземе региона.

Но недостигът на войски, провизии и хаотичното управление правят все по-трудно да се устои на неумолимия натиск на Русия в региона.

Тъй като инвазията, продължаваща вече повече от 3 години, продължава въпреки месеците на мирни усилия, водени от САЩ, анализатори и военни казват, че страната може да се бори да устои на засиленото натиск за завладяване на последните градове в региона, които са под украински контрол.

Анализатори и украински офицери казват, че е малко вероятно Русия да се ангажира с продължителни градски битки и да избягва скъпоструващи сражения като щурма на Бахмут, който продължи месеци наред с огромни загуби и от двете страни.

За да заобиколят градовете, руските сили натискат по фланговете и все по-често използват тактики за проникване, изпращайки малки групи войници през пролуките между украинските части.

Някои от тези групи са постигнали тактически успехи, промъквайки се зад фронтовата линия, за да се скрият в гори или мазета, като от време на време заемат изоставени позиции или прекъсват маршрути за снабдяване. Но човешките жертви са големи: от петчленна единица, според оценки на украинските командири, обикновено двама са убити, един е ранен, един е изчезнал и само един оцелява, за да повика дрон, който да достави вода или лекарства.

Дроните и планерите също играят решаваща роля, като позволяват на Русия да удари войски и провизии, насочени към фронта, и да отслаби укрепените позиции на Украйна без пряка битка.

Русия се движи около краищата на крепостния пояс

Това лято руските сили засилиха атаките в северния и южния край на пояса на Донецк. Според украински офицери, тяхната стратегия е да прекъснат линиите за снабдяване и да обкръжат градовете в региона, вместо да ги атакуват директно.

Регионът – един от четирите, които Русия незаконно анексира през 2022 г., въпреки че не контролираше нито един от тях – се превърна в епицентър на боевете от началото на пълномащабната инвазия.

В северната част на Донецк 63-та бригада на Юрчук се бори да удържи град Лиман, ключов логистичен център по пътя към Славянск.

С предвоенно население от 20 000 души, Лиман разполага с железопътни връзки, десетки мазета и бомбени убежища, солидна инфраструктура и здрави сгради, където могат да бъдат създадени командни пунктове или складове за снабдяване. Той беше окупиран през част от първата година на пълномащабната инвазия, но беше освободен по време на светкавичната контраофанзива на Украйна през есента на 2022 г.

Ако руските сили успеят да превземат Лиман, каза Юрчук, те биха могли да го използват за да съберат войски и да се опитат да пресекат река Сиверски Донец, естествено препятствие, което помага за защитата на Славянск.

Но командирът казва, че е уверен, че последната офанзива на Русия няма да успее.

„От военна гледна точка изглежда правилно – на картата изглежда добре – но след почти три години и половина война всички знаем, че такива дълбоки маневри и широки флангови операции не са силната страна на Русия“, каза Юрчук. „Те просто няма да могат да контролират и снабдяват тези прониквания, така че съм сигурен, че ще се провалят.“

В южната част на Донецк Русия е постигнала напредък близо до Покровск, като ги е отнесла по-далеч около южната крепост на Кostiantynivka, която някога е била дом на 67 000 души, но днес е почти пуста.

Трудно е да се предскаже как ще се развият боевете: напредъкът на Русия може да се превърне в пробив, който да ѝ позволи да завземе голяма част от региона, или битките могат да се проточат с месеци или години.

Украинската армия е изтощена

Докато Русия постига тактически успехи, без да се съобразява с човешкия живот, Украйна е изправена пред суровата реалност на недостиг на войски.

Изтощението и липсата на редовни ротации също могат да отслабят отбраната на Украйна.

„Хората очевидно са един от основните проблеми“, каза Тарас Чмут, директор на фондацията „Come Back Alive“, която през последните десет години е събрала над 388 милиона долара за оборудване на украинските сили. „Не само количеството, но и тяхното разпръскване на бойното поле, неефективността на командването и недостатъците в обучението и управлението.“

На хартия, каза той, някои бригади имат хиляди войници, но могат да изправят на бойното поле само стотици, което той приписва не на руското превъзходство, а на лошото управление. Той каза, че хаосът означава, че понякога твърде много войници се заемат с едни и същи задачи и цели, докато други остават без покритие.

„Това е системна грешка, която не можем нито да признаем, нито да поправим“, каза той. „Докато не го направим, трябва да компенсираме с технология, с работна ръка, със слабостите на врага на бойното поле и с куража на хората и доброволците, които се включват, където могат.“

Но той и други предупредиха, че тези мерки са временни, освен ако не настъпят по-широки промени.

„Общата тенденция, измерена през годините, изглежда неблагоприятна за Украйна“, каза Чмут и добави, че ако не бъдат направени промени в тила – като например отстраняване на управленските пропуски в армията – и не се появят нови технологии или геополитически промени, перспективите ще останат мрачни. „Колкото по-дълго се проточва това, толкова по-лошо ще става – и без нови ресурси руснаците просто ще ни надделеят по брой и средства.“

„Само защото руснаците са се движили бавно в миналото, не означава, че няма да ускорят темпото“, предупреди Ник Рейнолдс, научен сътрудник по сухопътна война в Royal United Services Institute. „За съжаление, украинските въоръжени сили са подложени на огромен натиск от много дълго време.“

Падането на крепостния пояс, предупреди той, ще доведе до разселване на хиляди цивилни и ще причини допълнителни икономически щети. И дори след завладяването на целия регион, е малко вероятно инвазията да приключи.