Русия е готова да продължи да спазва ограниченията по договора "Нов старт", който изтича на 5 февруари 2026 г., заяви Владимир Путин.

„За да избегнем провокирането на по-нататъшна надпревара в стратегическото въоръжаване и да осигурим приемливо ниво на предвидимост и сдържаност, смятаме за оправдано да се опитаме да запазим статуквото, установено от договора "Нов страт", през настоящия, доста бурен период“, каза президентът на среща с членове на Съвета за сигурност на Русия.

Според Путин Русия предлага удължаване на договора с още една година.

Той добави, че това би било възможно само ако Съединените щати „действат по подобен начин и не предприемат стъпки, които подкопават или нарушават съществуващия баланс на потенциалите за възпиране“.

Путин е инструктирал съответните ведомства да следят отблизо натрупването на компоненти на американската противоракетна отбрана, включително подготовката за разполагане на ракети-прехващачи в космоса.

„Моля съответните ведомства да продължат да следят отблизо съответните дейности на американската страна, предимно по отношение на арсенала СТАРТ (стратегически нападателни оръжия). Особено внимание трябва да се обърне и на плановете за разширяване на стратегическите компоненти на американската система за противоракетна отбрана, включително подготовката за разполагане на ракети-прехващачи в космоса“, каза той по време на оперативна среща с постоянните членове на Съвета за сигурност на Русия.

„Ще изхождаме от предпоставката, че практическото прилагане на подобни дестабилизиращи действия може да обезсили усилията на нашата страна да запази статуквото в сферата на стратегическите нападателни оръжия“, подчерта президентът.

Той заяви, че Русия предпочита и дава приоритет на политическите и дипломатическите методи за поддържане на международния мир.

„Русия винаги е вярвала и продължава да вярва, че политическите и дипломатическите методи за поддържане на международния мир са за предпочитане и приоритетни, основани на принципите на равенство, неделимост на сигурността и взаимно зачитане на интересите“, каза държавният глава.

„Стъпка по стъпка системата от съветско-американски и руско-американски споразумения за контрол над ядрените ракети и стратегическите отбранителни оръжия беше почти напълно демонтирана“, отбеляза Путин и добави, че разрушителните стъпки на западните страни значително са подкопали основите на диалога между държавите, притежаващи ядрено оръжие.

„В резултат на доста разрушителните стъпки, предприети преди това от западните страни, основата за конструктивни отношения и практическо сътрудничество между държавите, притежаващи ядрени оръжия, беше значително подкопана“, каза руският лидер.

Путин подчерта, че основите за диалог в съответните двустранни и многостранни формати в тази област също са разклатени.