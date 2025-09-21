Руското външно министерство следи ситуацията със задържания в България руски гражданин Игор Гречушкин

Руското външно министерство следи ситуацията около задържането на руския гражданин Игор Гречушкин в България. Гречушкин все още не се е свързал с посолството в София. Това беше съобщено на ТАСС от дипломатическото министерство.

Според българските медии Гречушкин може да е собственик на кораба „Росус“, свързан с експлозията в пристанището на Бейрут през 2020 г.

„Руското министерство на външните работи следи ситуацията около задържането на руския гражданин Игор Гречушкин в България на 16 септември. Руското посолство в София все още не е получило официално уведомление по този въпрос от компетентните органи на Република България“, заяви министерството.

Освен това „самият Гречушкин или негови упълномощени представители все още не са се свързали с руската дипломатическа мисия“. „Ако е необходимо, служителите на консулския отдел на посолството ще бъдат готови да окажат на руския гражданин подходящо съдействие“, обясниха от министерството.

По-рано новинарският портал Elnashra съобщи, че ливанските власти ще поискат екстрадиция на корабособственика, който е задържан на международното летище София въз основа на заповед за арест от Интерпол. Според портала, ливанските съдебни власти подготвят дело за екстрадиция на Гречушкин. Случаят ще потвърди важността на екстрадицията на корабособственика за разпит като част от текущото ливанско разследване на обстоятелствата около аварията в морското пристанище, което ще позволи установяването на „значими и важни факти за самия товар, неговия собственик и местоназначението му“. Министърът на правосъдието Адел Насар заяви във вторник, че ливанското правителство ще сътрудничи тясно с българската страна по този въпрос.