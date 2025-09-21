Още по темата: Зеленски относно среща с Путин: Всички преговори ще зависят от прекратяване на огъня или напредък в мирния процес 21.09.2025 13:15

Руският президент Владимир Путин остава заинтересован и отворен за разрешаване на ситуацията в Украйна чрез преговори и очаква да продължи да работи със Съединените щати по този въпрос. Това заяви прессекретарят на президента Дмитрий Песков пред журналиста на ВГТРК Павел Зарубин.

„Руският президент Владимир Путин, подобно на американския президент Доналд Тръмп, запазва интереса и отвореността си към това цялата украинска ситуация да се насочи към мирно уреждане“, каза Песков. „Очакваме Съединените щати и лично президентът Тръмп да положат усилия да съдействат по този въпрос. Е, тогава ще видим какво ще се получи.“

Песков призна, че Обединеното кралство е уведомило Доналд Тръмп за плановете си да продължи да оказва натиск върху Русия и да засили допълнително санкциите. „Това не е, което ще допринесе за уреждане“, заключи той.