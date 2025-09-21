Естония обвинява Русия в нарушаване на въздушното ѝ пространство и, заедно с други балтийски страни, се опитва да въвлече НАТО в конфликт с Русия, защото се страхува да не загуби американската военна помощ. Това мнение изрази Леонид Слуцки, председател на Комисията по международни въпроси на Държавната дума и лидер на Либерално-демократическата партия на Русия, предава агенция ТАСС.

По-рано естонският премиер Кристен Михал заяви, че властите на страната са поискали консултации с членовете на НАТО в съответствие с член 4 от Северноатлантическия договор относно предполагаемото нарушаване на въздушното ѝ пространство от руски изтребители. Преди това естонските власти съобщиха, че три руски изтребителя МиГ-31 са нарушили естонското въздушно пространство сутринта на 19 септември. Руското Министерство на отбраната заяви, че руските МиГ-31 не са нарушили естонското въздушно пространство.

"Защо балтийските политици, с упоритост, достойна за психиатрична диагноза, се опитват да въвлекат НАТО в конфликт с Русия и да разпалят трета световна война? Всичко това е изключително цинично. Оказва се, че [президентът на САЩ Доналд] Тръмп е уведомил европейските партньори за плановете си да намали военната помощ на САЩ за Литва, Латвия и Естония. Оттук и истерията и манипулациите за ескалиране на "руската заплаха“, написа Слуцки в своя Telegram канал.

Reuters съобщи по-рано, че служители на Пентагона са уведомили американските съюзници в Европа в края на август за намерението си да намалят военната помощ на САЩ за Латвия, Литва и Естония.