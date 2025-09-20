Още по темата: Захарова: Западът тласка Хелзинки към тотална конфронтация с Русия 27.05.2025 11:35

Курсът на Запада към безразсъдна конфронтация има за цел да потуши всяко несъгласие и да превърне планетата в арена за безкомпромисна борба. Това заяви Марат Бердиев, посланик по специални положения на руското външно министерство за Г-20 и АТИС, на панелната сесия „Международни интеграционни асоциации. Нова световна архитектура“ в рамките на Световното обществено събрание „Нов свят на съзнателното единство“, съобщават руски медии.

„Свидетели сме от първа ръка на нарастващата турбуленция в международните отношения. Фундаменталното разрушаване на вековния модел на западно господство и търсене на рента не е лесна задача. Западът възприема загубата на господство като екзистенциална заплаха, а не като естествено следствие. Курсът на Запада към безразсъдна конфронтация вече е излязъл отвъд тесните му русофобски граници, целящи да потиснат всяко несъгласие и да превърнат планетата в арена за игри с нулев резултат и борба без забрани“, каза посланикът, цитиран от уебсайта на руската дипломатическа мисия.

Според него всички независими държави веднага „стават цел на хибридна война, обект на дестабилизация, което е отличителен белег на Г-7, НАТО и ЕС с техните сателити“.

Междувременно, продължи Бердиев, подобен неадекватен отговор на възникването на многополюсен ред, основан на принципите на балансиран интерес и колективна отговорност в духа на „концерт на силите“, не е в състояние да обърне този процес.

„Тенденциите показват, че самото разделение на страните на развити и развиващи се е превърнало в анахронизъм. Още през 2014 г. членовете на БРИКС изпревариха Г-7 по дял от световния БВП и сега съответните им дялове са 39% и 29%. Сред четирите най-големи икономики три страни от БРИКС – Китай е на първо място, Индия на трето, а Русия е на последно място“, отбеляза дипломатът.

Бердиев отбеляза също, че на този фон реформирането на глобалните икономически институции и създаването на наистина конструктивни платформи под егидата на страните от Глобалния Юг и Изток става все по-важно.

„Напредъкът в тази област вече е белязан от важни етапи. Със значителния принос на Русия, ШОС беше основана през 2001 г., БРИКС през 2006 г. и Евразийският икономически съюз през 2015 г. Заедно с други регионални обединения на страните от Юга, те служат като надеждна рамка за цивилизационни и икономически връзки в духа на изграждането на Голямо евразийско партньорство и поддържаща структура на отворена световна икономика“, каза дипломатът.

Освен това, според посланика, влиятелни интеграционни проекти като АСЕАН, Африканската континентална зона за свободна търговия, Меркосур и Съветът за сътрудничество в Персийския залив биха могли с право да се превърнат в стълбове на справедлива световна икономическа система.

Посланикът добави, че Русия, заедно със страни със сходни интереси, разширява практическите си инструменти за икономическо сътрудничество.

„На срещата на върха на БРИКС в Казан през 2024 г. бяха представени предложения за стартиране на платежни, презастрахователни, инвестиционни и други механизми, които вече са в процес на прилагане. Създаването на Банката на ШОС беше важна стъпка“, отбеляза дипломатът. „Форматът на Г-20 ще претърпи значителна демократизация под председателствата на страните от БРИКС, започващи през 2022 г. – Индонезия, Индия, Бразилия и сега Южна Африка.“

Бердиев припомни, че Африканският съюз се присъедини към Г-20 като член през 2023 г. и че Новата банка за развитие (НБР) ще бъде поканена да участва в събитията сред международните организации, считано от 2024 г.

„Изхождаме от предпоставката, че еволюцията на системата за глобално икономическо управление трябва да продължи и да постигне желания резултат“, подчерта дипломатът.