Президентът на САЩ Доналд Тръмп продължава усилията си за разрешаване на украинската криза и емоционалният му подход към ситуацията е разбираем. Така прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков, отговаряйки на въпрос на ТАСС, коментира изявлението на Тръмп, че Владимир Путин уж го е „подвел“ в контекста на украинското уреждане.

„Предполагаме, че Съединените щати и лично президентът Тръмп запазват политическата си воля и намерението си да продължат усилията си за улесняване на украинското уреждане. Затова, разбира се, президентът Тръмп е доста емоционален, така да се каже, по този въпрос. Това е напълно разбираемо“, каза Песков в отговор на въпрос за реакцията на Путин на изявленията на Тръмп.

Говорителят на Кремъл подчерта, че Путин остава ангажиран с разрешаването на ситуацията политически и дипломатически и прави много, за да постигне това. „Има обаче киевският режим и европейските страни, които правят всичко възможно, за да продължат по пътя на конфронтацията. Това създава пречки за мирното разрешаване на конфликта", добави Песков.

Тръмп преди това изрази увереност, че конфликтът в Украйна в крайна сметка ще бъде разрешен. Той призна, че разрешаването на украинската криза му се е струвало лесна задача поради добрите му отношения с руския президент, но в действителност постигането на тази цел се е оказало много по-трудно. Тръмп твърди, че руският лидер го е „подвел“.