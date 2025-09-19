Путин: Специалната военна операция ще приключи, но Русия ще продължи да развива въоръжените си сили

Специалната военна операция ще приключи, но Русия ще продължи да развива въоръжените си сили. Това обяви руският президент Владимир Путин.

„Надявам се и очаквам, че тези събития, свързани със специалната военна операция, ще отминат, но търсенето на съвременни въоръжени сили няма да спре дотук. Напротив, ще продължим да развиваме въоръжените сили, правейки ги модерни, компактни и мощни“, каза държавният глава по време на среща с работници в заводите „Мотовилиха“.

По-късно, откривайки заседание на военно-промишлената комисия, Путин поздрави работниците от вътрешния военно-промишлен комплекс с Деня на оръжейника, отбелязвайки гордостта на страната с техните постижения.

„Днес отбелязваме Деня на оръжейника в Русия. Искам да поздравя всички служители на легендарното уралско предприятие, където се намираме, Мотовилихинските заводи. Поздравявам също всички ветерани и работници от отбранителната промишленост на страната ни с техния професионален празник“, каза той.

„Гордеем се с постиженията на конструкторите, инженерите, мениджърите и работниците, които работят в отбранителната промишленост, създавайки надеждни и ефективни оръжия и техника и допринасяйки за укрепване на отбранителната способност на Родината и поддържане на баланса на силите в света“, подчерта президентът, отбелязвайки, че младите специалисти от отбранителната промишленост „доказват на практика, че ценят и усъвършенстват традициите на своите предшественици“.

Срещата се провежда в Мотовилихинските заводи, компания, която произвежда модерна цевна артилерия и реактивни системи за залпов огън.

Денят на оръжейника е професионален празник на работниците в руската отбранителна промишленост, който се отбелязва ежегодно на 19 септември.