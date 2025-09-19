Вулканът Шивелуч в Камчатка изригна

Пепелта достигна височина от 4,5 км

Експерти регистрираха струи пепел, достигащи 4,5 километра над морското равнище, от вулкана Шивелуч в Камчатка. Това каза Камчатският екип за реагиране при вулканични изригвания към Института по вулканология и сеизмология на Далекоизточния клон на Руската академия на науките, съобщават руски медии.

„Експлозиите са вдигнали пепел от вулкана Шивелуч на 4,5 километра над морското равнище. Стълбът от пепел се е разпрострял на 20 километра северно от вулкана“, се казва в доклада.

Издаден оранжев код за авиационна опасност, което означава, че активността му представлява заплаха за местния въздушен транспорт.

Шивелуч е действащ вулкан в Камчатка, състоящ се от вулкана Стари Шивелуч, древна калдера, и действащия вулкан Млад Шивелуч, на 60 000-70 000 години. Намира се на приблизително 50 км от село Ключи в Усть-Камчатски район и на 450 км от Петропавловск-Камчатски. Изригванията му представляват опасност за ниско летящи самолети. През април 2023 г. Шивелуч изригна с пепел, достигаща височина до 20 км над морското равнище. Обявено е извънредно положение.

По-рано силно земетресение с магнитуд 7,4, разтърси Камчатка. Това е един от близо 2000-те вторични труса, регистрирани на полуострова от 30 юли насам.