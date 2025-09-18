Русия променя тактиката си на бойното поле в Украйна

През по-голямата част от конфликта руската армия следваше стратегия на изтощение

Напредъкът на руската армия се забави, тъй като украинските сили провеждат успешни контраатаки в няколко участъка от фронтовата линия. Като цяло обаче руските сили продължават да напредват по няколко оси, оказвайки натиск върху украинските защитници, пише The National Interest.

Настъплението на Русия е бавно, но стабилно

В последната си оценка на конфликта в Украйна британското министерство на отбраната оцени, че темпото на настъплението на Русия през август е спаднало след няколко месеца на все по-големи териториални завоевания.

„Руските сухопътни сили вероятно са завзели между 450 и 500 кв. км украинска територия през август 2025 г., което е умерено намаление спрямо приблизително 500-550 кв. км през юли 2025 г. и приблизително 550-600 кв. км през юни 2025 г. Това следва месечното увеличение от март 2025 г. до юни 2025 г.“, оценява британското Министерство на отбраната.

Руският напредък не е бил евтин. През август руската армия, паравоенните части и проруските сепаратистки сили са загубили приблизително 28 790 души убити или ранени, според западни оценки – загуби от малко под 1000 жертви на ден.

„Вероятно контраатаките на украинските въоръжени сили в околностите на Покровск, Купянск и Суми са допринесли за умереното намаление на темпа на руските териториални печалби през август 2025 г.“, добавя оценката на разузнаването на британското министерство на отбраната.

Въпреки намалението на руските териториални победи през последните няколко седмици, е ясно, че украинските сили постепенно губят територия в полза на настъпващата руска армия.

Според оценката на разузнаването в Лондон руската армия променя тактиката си.

През по-голямата част от конфликта руската армия следваше стратегия на изтощение, използвайки масата си, за да постигне териториални победи. Въпреки че частично успешна, тази стратегия е изключително скъпа за Русия; счита се, че руските сили са загубили приблизително 1 080 000 военнослужещи, откакто Кремъл започна пълномащабната инвазия в Украйна през февруари 2022 г. Не е ясно колко дълго може да се поддържа този темп на изтощение.

В съответствие с това руското командване коригира подхода си. Според британското министерство на отбраната то е преминало от атаки с човешки вълни към „атаки с малки пехотни групи, подкрепяни от артилерия, планиращи бомби и безпилотни летателни системи“ – всъщност комбинирани оръжейни операции.

Тази промяна в тактиката доведе до намаляване на месечните жертви. Загубата на приблизително 28 790 души през август може да е значителна, но не е толкова висока, колкото в други месеци от тригодишния конфликт, когато месечните жертви на Русия достигаха 50 000 души.

„Това вероятно е допринесло за отчетеното намаление на месечните жертви (убити и ранени) на Русия, докато се поддържа високо оперативно темпо по цялата фронтова линия и продължават да се постигат стабилни териториални печалби“, заключи британското министерство на отбраната.

През целия конфликт в Украйна, Кремъл успя да възстанови войските си чрез комбинация от бонуси за набиране и други източници, включително замяна на присъдите на затворници с военна служба. Въпреки че Русия поддържа военна служба, тя все още не е изпратила голям брой наборни войници в Украйна – вероятно поради опасения, че това може да доведе до политически вълнения в големите градове на Русия. Въпреки това промяната в тактиката предполага, че руските сили са под натиск.

Ставрос Атламазоглу е опитен журналист в областта на отбраната, специализирал в специални операции, и ветеран от гръцката армия (национална служба в 575-и морски батальон и щаб на армията).