В обръщение към лидерите на руските парламентарни фракции в четвъртък, Владимир Путин определи ветераните от войната в Украйна като „наши наследници“, като одобри тяхното издигане до висши позиции в правителството.

„Знам, че ветераните от бойните действия се присъединяват към вашите редици. Уверен съм, че те ще дадат положителен принос за работата на политическите партии, както на местно, така и на централно ниво, в Държавната дума и във федералните агенции“, каза Путин.

Коментарите на президента идват след регионалните избори, които приключиха през уикенда, по време на които 1616 военни ветерани участваха като кандидати, 830 от които бяха номинирани от управляващата политическа партия „Единна Русия“ и впоследствие спечелиха поста.

В продължение на години Путин възхвалява ветераните от инвазията в Украйна, а Кремъл стартира множество програми, предназначени да интегрират завърналите се войници в политическия елит на Русия, наричайки ги „новият елит“ на нацията.

През януари 2025 г. „Новая газета Европа“ съобщи, че повечето руски законодатели и държавни служители, които са се записали във войската, за да спечелят доверие като ветерани, всъщност са служили само като доброволци при уникални, преференциални условия, далеч от фронтовата линия.

През 2024 г. голям брой ветерани от войната в Украйна се кандидатираха за публични длъжности в регионалните събрания, но почти никой не успя да премине през предварителните избори на „Единна Русия“. В Москва и 14-те военни кандидати не успяха да се класират.