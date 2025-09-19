МО на Русия: Су-34 унищожи опорен пункт на  украинските въоръжени сили

Още по темата: МО на Русия: Руски въоръжени сили унищожиха украинска самоходна артилерия близо до Константиновка 18.09.2025 09:38

Многоцелеви свръхзвуков изтребител-бомбардировач Су-34 нанесе бомбардировъчен удар по опорен пункт и личен състав на украинските въоръжени сили в зоната на отговорност на Южната групировка на руските войски, казаха от Руското министерство на отбраната.

„Екипажът на многоцелеви свръхзвуков изтребител-бомбардировач Су-34 от Въздушно-космическите сили нанесе удар по личния състав на украинските въоръжени сили и опорен пункт в зоната на отговорност на групировката войски „Южная“. Ударът е извършен по зададени координати с използване на авиобомби с универсален модул за планиране и корекция“, заявиха от ведомството.